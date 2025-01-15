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洛杉磯野火燒不停 奧斯卡恐被取消「97年史上頭一回」

華人夫妻逃離「伊頓野火」 哭求「救救我們的房子」

洛杉磯訊
男主人返回家園，發現他們的房子奇跡般地幸存，但周圍許多人失去一切。（CBS）
男主人返回家園，發現他們的房子奇跡般地幸存，但周圍許多人失去一切。（CBS）

洛杉磯「伊頓野火」（Eaton Fire）至今仍在燃燒中，目前控制率為45%，許多人在一夜之間失去家園。有華人夫妻驚險逃離火場的畫面被影像記錄，他們奮力撲火，但最後不得不放棄，視頻中可以聽到男主人的哭泣，祈求上帝「救救我們的房子」。

根據CBS、CNN等媒體綜合報導，攝影機捕捉到艾塔迪那(Altadena)一對華人夫婦驚險逃離的34分鐘畫面。顧先生（Jeffrey Ku，音譯）稱「這絕對是一場噩夢」，野火最初在房屋附近的伊頓峽谷燃燒，他沒有注意到，直到妻子Cheryll Ku下班回家，開車在高速路時，才看見山坡上的火光。

Cheryll發現伊頓峽谷步道沿線的一座公用電塔附近出現火焰，她起初不確定是人為施工還是火災，但有恐懼感。十分鐘後，看似較小的火焰吞噬大部分山丘；又過十分鐘，空氣中瀰漫煙霧，天空一片鮮紅，火焰迅速蔓延到整個山丘。

視頻記錄這對夫妻在火焰與濃煙逼近時，忙著將家中物品裝入車內全過程。顧先生回憶，就像恐怖電影中的場景，看到火災這麼靠近，起火電塔所在山坡，離他們家的直線距離僅400米。男主人嘗試用花園水管向屋頂噴水，但很快就放棄，「風太大，水柱都被吹成弧形」。

濃煙將兩人包圍，他們的眼睛開始刺痛、甚至無法呼吸，不得不戴上口罩才能繼續打包行李，「火花四處飛散，越來越近。」在狂風、灰燼和令人窒息的煙霧中，這對夫妻最後選擇舍棄家園逃命，「真是難以忍受，天空變成深橙色，我覺得我們該走了。」

視頻中，男主人撤離前告別自己的家，「我覺得已經崩潰，我開始哭泣，以為這是最後一次看到家了。」畫面中，可以清楚聽到，男主人絕望的祈禱「上帝，救救我們，救救我們的房子」。

據悉，這對華人夫妻帶著兩隻狗，抵達臨時入住的酒店後，通過監控查看家中發生的情況，直到次日凌晨3時訊號中斷。第二天，男主人返回家園，發現他們的房子奇跡倖存，但周圍的許多人失去了一切。

目前，針對南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison，SCE）的提告已發出，原告律師認為，該公司設備引發這場致命「伊頓野火」，應承擔責任。對此，SCE表示，「在這場毀滅性火災中，我們的心與社區同在」。並指出，將在收到訴狀後進行審查，火災原因仍在調查中。

男主人嘗試用花園水管向屋頂噴水，但火勢很大很快就放棄。（CBS）
男主人嘗試用花園水管向屋頂噴水，但火勢很大很快就放棄。（CBS）

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