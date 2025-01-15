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蛋慌惡化？好市多雞蛋限購 價格飆漲73% 仍迅速售罄

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
1月14日下午，蒙特利公園市的好市多雞蛋已經售罄，旁邊還貼著「限購25個。」（讀者提供）
1月14日下午，蒙特利公園市的好市多雞蛋已經售罄，旁邊還貼著「限購25個。」（讀者提供）

雞蛋是不少家庭餐桌上必不可少的食材，近日，不少家庭卻面臨購蛋難，雞蛋價格高的情況。南加州多個好市多超市（Costco）對雞蛋進行限購，並且價格也上漲不少。

南加華人張先生15日表示，他一周前去阿蘇薩（Azusa）的好市多例行採購，當時雞蛋售罄，他不以為意。14日下午，他前往蒙特利公園市的好市多買雞蛋，發現也售罄，而且貨架上貼出限購說明「每個會員限購25個」。15日一早，張先生再次來到阿蘇薩的好市多，終於買到雞蛋。但看到價格，嚇了一跳，好市多自營品牌Kirkland散養雞蛋兩盤60個裝，居然要18.69美元，另一款紙箱子裝的同樣是好市多自營品牌蛋，60個也是18.69美元。除這兩種，還有另一款有機散養蛋，24顆裝售價7.89美元，這種蛋限購三盒。

張先生說，看到好多人都在買雞蛋，他也趕緊買兩份。「平日好市多自營品牌的60顆雞蛋大多數情況只要11美元多一點，如今漲到18.96美元，「好市多的蛋價漲幅約73%，真是快吃不起。」

雞蛋短缺導致蛋價一直上漲，根據USA Today，位於格蘭岱（Glendale）一家超市的雞蛋，1月6日12個要7.99元。

雞蛋短缺、價格暴漲的主要原因是禽流感。農業市場部3日發布報告稱，全美的雞蛋價格上漲正在破紀錄，原因是高致病性禽流感2024年12月在商業養雞場爆發。根據聯邦疾病防治中心（CDC），2022年1月至2025年1月，全美50個州有1億3000萬禽類受該病毒感染。為防止進一步傳播，被感染的禽類會被撲殺。

除禽流感導致雞蛋短缺，通貨膨脹也是雞蛋價格上漲的原因之一。雞蛋供應鏈中的製造和運輸成本都有升高，人工費用也在上漲。此外，加州近幾年生效的第12號提案（Proposition 12）「動物福利法」，規定生蛋的禽類不得被關在小於1平方英尺的空間內。該法案影響雞蛋農場的作業方式，使其營運成本上漲。最後，在節日前後，雞蛋的需求量通常較大，更加重雞蛋危機。

經濟分析專家Amy Nixon在接受USA Today的採訪時表示，雞蛋短缺也會導致民眾恐慌性囤蛋。她說，「我們可能會看到雞蛋消費需求猛增，特別是消費者對未來雞蛋價格上漲和短缺的恐慌。地方超市為防止這種情況，提前進行限購，就像在新冠疫情期間看到的，恐慌會像病毒一樣快速傳開，導致怪異的消費者囤貨行為。」

1月16日一早，在好市多購買雞蛋的顧客們。（讀者提供）
1月16日一早，在好市多購買雞蛋的顧客們。（讀者提供）

雞蛋 好市多 禽流感

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