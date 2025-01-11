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紐森宣布加派1倍國民兵 協助洛杉磯滅火及維安

洛杉磯訊
紐森宣布加派1倍加州國民兵協助撲滅洛杉磯大火。（取材自National Guard Bureau）
紐森宣布加派1倍加州國民兵協助撲滅洛杉磯大火。（取材自National Guard Bureau）

加州州長紐森11日宣布，他將為支援洛杉磯滅火的加州國民兵（California National Guard）人員增加到 1680 名，使得加州國民兵部隊在地面上的兵力增加了一倍。未來加州國民兵成員與已部署到洛杉磯對抗颶風大火的數千名人員一起，從災難發生的第一天起就參與到救援工作，包括滅火和確保社區的公共安全。

州長紐森指出，「我們正在繼續緊急調配資源，以迅速應對由颶風引發的洛杉磯大火。加州國民兵日夜工作，為最需要幫助的洛杉磯居民提供協助。我們感謝他們一直以來的勇氣和為他人服務的奉獻精神。

隨著國民兵部隊的啟動，目前已有 1000 多名軍人作為武裝警察部署，駐紮在交通管制站，以確保週邊社區的安全，有助於提高當地部門支持各自地區的執法能力。其餘服役人員將透過加州國民兵的響尾蛇特遣隊、羅伯茨營的手工作業隊訓練和航空資源，來支援野火撲滅行動。

迄今，加州已動員超過 1萬2000 名人員，包括消防員、警衛人員、公路巡邏人員和運輸隊，以支援正在進行的滅火工作。此外，這些響應工作還動用了超過 1660 件消防設備來協助滅火，其中包括 1150 多輛消防車、60 多架飛機、推土機和 100 多輛水車。

加州 國民兵 洛杉磯

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