南加西來寺成立救助中心 募集物資安置災戶

10日慧東法師帶領20名佛光人將第二批募集的援助物資送到指定地方。（西來寺提供）

南加野火延燒持續4日，導致逾2000棟建築物毀損、超過18萬人緊急撤離家園。佛光山西來寺接獲協會幹部和會員的撤離通知，緊急安置他們入住。同時西來寺也收到洛杉磯 縣政府協助支援物資的請求，因此偕同國際佛光會洛杉磯協會成立「洛杉磯山火 緊急救助指揮中心」，開展募集物資及安置災民等工作。

西來寺住持慧東法師表示，西來寺協會幹部和會員有人接到撤離通知，因有家人居住相隔遙遠無法接送等狀況，西來寺9日安置三戶佛光家庭入住西來寺，給予信眾及佛光人信仰及溫暖的協助。洛縣陸續發生五場難以控制的野火，縣政府將居民緊急撤離家園。因災民人數激增，洛杉磯縣第一區副區主任Ryan Serrano8日致電西來寺，請求物資援助。當晚召開緊急會議，法師及洛杉磯協會幹部近80人與會，商議決定與國際佛光會洛杉磯協會共同成立「洛杉磯山火緊急救助指揮中心」，以協調協會會員關懷安置，以及為災民避難中心募集物資。

9日上午，慧東法師帶領監院依宣法師、國際佛光會洛杉磯協會長蔡月琴等22名佛光人將第一批募集的援助物資，包括近300件毛毯、120箱礦泉水、近1萬個N95口罩 、2000個一次性口罩及五箱麵包送至Pomona災民避難中心，為即將入住的災民帶來佛光人的愛心與關懷。