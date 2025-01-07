洛杉磯大風日 西來寺施臘八粥暖人心

西來寺每年都會分發上萬份的臘八粥。（記者張宏／攝影）

西來寺臘八分發1萬多碗臘八粥給南加各地民眾，有民眾一次外帶30份。來自各地華人 民眾7日一早八時就聚集在西來寺，或領取或品嚐寺廟供應的美味臘八粥。數百名義工出動，從凌晨熬粥到分發及運送到各地會員信眾，西來寺住持慧東表示，今年準備1萬5000人份臘八粥，且搭配自製小菜和油條，讓臘八粥口感更豐富。

（影片來源：記者張宏）

為慶祝佛陀成道紀念日，佛光山西來寺7日舉行「臘八粥結緣」活動，全天免費供應來山信眾與遊客美味的臘八粥，與大眾分享佛陀成道歡喜，歡迎社會大眾享用。現場義工非常忙碌，但是井然有序。民眾分成堂吃和外帶分區排隊，疫情 前多是民眾自帶容器來裝粥，當時大家都帶著大容量的飯鍋和飯盒。疫情後都是寺廟直接裝好獨立包裝的粥，大家登記需要多少份即可。有工作人員表示，今年感覺人特別多，他們從早上四點多分批忙不停，有人一次最多外帶30份臘八粥。

西來寺後廚也非常忙碌，後廚數口大鐵鍋同時作業，一鍋大概給100人食用，通常需要煮100多鍋。粥需要先炒米才香，所以義工要不斷的攪拌鍋子，通常熬製一鍋需要一個小時。出動幾百名義工，負責準備食材和切菜，當天還要分發和派送，

住持慧東法師表示，臘八是為紀念佛陀成道，希望大家在品嘗臘八粥的同時，思惟效法佛陀的精神，及佛光山開山星雲大師 倡導的「三好、四給」，感悟佛陀成道的意義。 臘八粥依星雲大師所指導配方，嚴選食材以及精心製作，且每年不斷進化，為豐富口感，西來寺自製各種小菜，如青菜、素油條、蘿蔔幹等，讓大家搭配粥食用更佳美味。在佛門，臘八粥代表智慧和平安，每個人都希望在臘八這一天來領取臘八粥，為自己和家人帶一份平安和智慧。

華興保險CEO張國興是西來寺幾十年的義工，他表示，過去30年每年都會品嚐到西來寺的臘八粥，且寺廟還會將臘八粥分發到附近的企業商號，讓員工們都能品嚐美味暖心的臘八粥，每次喝完粥，感覺每個人都被佛法加持了。