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赤字近1.8億 南加橙縣第二大學區或將裁員350人

【聖塔安那訊】
在2024年12月19日的董事會上，教委以4比1通過包含裁員的財政預算案。（聖塔安那學區）
在2024年12月19日的董事會上，教委以4比1通過包含裁員的財政預算案。（聖塔安那學區）

聖塔安那學區（Santa Ana Unified School District）在近日的董事會議上，以四比一通過2025財年預算案一讀，該預算案包括裁員350名教職人員，以縮減支出。

根據橙縣紀事報報導，聖塔安那學區面臨1億8000萬美元的財政赤字，該學區是橙縣第二大學區。與其他學區一樣，該學區面臨學生減少問題。隨著新冠疫情撥款逐漸消耗殆盡，該學區如今面臨更大赤字問題。

根據這項預算案，學區要裁掉至少160名老師、57名輔導員（counselor）、55名指導教練、15名課業安排專員、21名流動老師、16名特別安排老師以及九名社工和五名家庭醫護、四名高級社工。其中指導教練和課業安排專員幫助學校開發教學用具，流動老師在各個學校間為殘疾學生提供幫助。當學生生病在家，無法上學時，家庭醫護就會到學生家提供教學。高級社工則為學生提供精神支持和服務。

聖塔安那學區副學監及商業主管Ron Hacker表示，在不考慮裁員的情況下，制定2025財年預算幾乎不可能。學區職員薪水和福利佔學區總預算的80%。他說，曾盡最大努力，在不裁員的情況安排新年預算，但考慮如此大的財政赤字（接近1億8000萬美元），最終只能無奈裁員。「裁員的可能性，在最近幾年常被提及，學監辦公室曾在會議中多次警告過教職工」。

聖塔安那學區2021年收到來自加州和聯邦的新冠疫情救濟撥款3億800萬元，目前這筆資金佔學區預算的22.5%。加州學校的撥款取決學生每日出勤人數。2018至2019學年，學區有近4萬7000名註冊學生；而當下學年，下降至3萬6000多名學生。新當選的學區教委Valerie Magdaleno表示，該地區高昂生活成本，導致越來越多人無法負擔生活開支，不得不搬到其他地區。加州教育部數據顯示，橙縣學生數量，從2023年的44萬1249人下降至2024年的43萬7276人。

在會議上，Valerie Magdaleno對包含裁員的預算案投下唯一反對票。她認為，應了解更多裁員如何影響班級規模及整體校園運營的信息。

聖塔安那學區將在下一個例會對預算案進行二讀。例會時間為1月28日（周日）下午6時30分在W.H. Spurgeon Administration Center，地址是1601 E. Chestnut Ave., Santa Ana。民眾也可在網上看直播https://www.sausd.us/

學區 預算 裁員

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