恐襲衝擊 洛縣市警方加强警戒 確保節日安全

持續至3日的玫瑰花車展示（Floatfest），每年都吸引大量人潮。當地警方已增派警力維護活動安全。（NBC）

紐奧良市恐襲事件後，洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）、洛市警局、洛杉磯縣警局、巴沙迪那警局、長堤警局等均發表聲明，表示大洛杉磯地區警方與聯邦執法部門緊密合作，全面提高節日安全警戒，確保新年期間大型活動安全無虞。

洛杉磯市長貝斯在一份緊急聲明中表示，洛市警局已經與聯邦執法部門協調，增加對大型慶祝活動的安全警戒；包括元旦上午的玫瑰花車游行、下午的玫瑰碗 美式足球 賽，及持續至3日的玫瑰花車展示（Floatfest）等大型新年活動。

巴沙迪那市警局指出，已對持續至3日的玫瑰花車在勝利公園展覽加強警力。1日的玫瑰花車遊行中，5.5英里的游行沿途，每個路口都有增設安全堡壘，超過1000名警員在慶祝活動現場執勤。巴沙迪那市府表示，雖然目前沒有收到安全威脅信息，但鼓勵每位民眾與警方合作，如果看到異常，立即報警。

出於安全考量，原計劃元旦當天舉辦的紐奧爾良砂糖碗（Sugar Bowl）大學美式足球賽推遲到1月2日舉辦，但巴沙迪那玫瑰碗在1日下午的比賽，仍按原定時間進行。

洛杉磯市上任不久的警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，洛杉磯社區、家庭和民眾，對紐奧良市恐襲事件感到震驚，除代表洛市警局向事件受害者和他們的家屬表示哀悼和慰問，麥唐諾同時讚揚當地警方和急救人員表現出的勇敢和果敢。