悍匪盜竊洛市Target商場 員工保安攔阻遭槍擊

警方公布了30日晚洛杉磯市中心Target商場的槍擊案嫌犯照片。（LAPD）

洛杉磯 市中心一家Target 超市30日晚發生槍擊 事件，有兩人在阻止一起店內盜竊事件時被中槍。警方31日公布了這名在逃嫌犯的照片，向民眾徵詢線索。

發生槍擊案的Target商場位於洛杉磯市中心FIG大街和7th街交界處。警方30日晚約8時55分接到報警，稱位於South Figueroa大街700號的商城發生槍擊案。根據城市新聞網，受害人分別為一名商場保安和Target職員。根據NBC新聞網，一名受害人已經出院，另一人傷勢嚴重。

根據店內監控，案發時，一名男子手提箱子，裡面有其在店內偷竊的商品。當他正要走出門時，遇到了那兩名受害人。其中一人為商場雇用的保安，身上有武器，另一人為Target店員。

根據洛杉磯市警局警長（Captain）Raul Jovel，嫌犯至少開了十槍，案發時一些跑出店外的人員也被槍擊中。

事發後，嫌犯騎著自行車逃走，他最後被目擊逃向八街。根據洛杉磯市警局公布的嫌疑人照片，這名男子為白人，上衣為黑色，背著灰色雙肩包，紫色圍巾，灰色褲子。年齡約25至30歲，身高約六英尺，體重約170磅。警方認為他逃走時仍持有9毫米半自動手槍。

民眾若有任何線索，可以聯繫探員Alvarez：213-8333750。