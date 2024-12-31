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加州這些新法 將助居民省錢

洛杉磯訊
加州通過多項新法案旨在減輕許多加州人面臨的經濟壓力。(Pixabay)
加州通過多項新法案旨在減輕許多加州人面臨的經濟壓力。(Pixabay)

新年伊始，加州將有多項新法生效，涵蓋消費者保護、銀行與租賃規範以及醫療債務改革等領域。加州眾議長瑞維斯(Robert Rivas)指出，其中多項新法案減輕加州人面臨的經濟壓力，並保障基層民眾不受企業利益侵害。

瑞維斯表示，這些新法案涉及多個主題，將以不同方式影響數百萬加州人的生活，為其提供更加全面的保障。大部分法律的實施日期為2025年1月1日。

其中，AB 2017 禁止部分銀行與信用合作社在交易因資金不足被拒時收取相關費用，減少不必要的金融負擔。與此同時，SB 1075 限制信用合作社的透支費用，旨在保護消費者免於遭受過高的手續費。

針對租賃市場，AB 12 將租賃保證金限制為一個月租金，不論出租房是否配家具，降低租房者的初始經濟壓力。AB 2801 要求房東在房屋狀況良好的情況下須全額退還押金，並規定房東在索賠損壞或清潔費用時需拍照存證。此外，AB 2747 允許滿足條件的租客向信用機構報告按時支付租金的情況，以建立良好的信用記錄（該法規將於2025年4月生效）。

在住房方面，AB 2694 推動老年人經濟適用住房建設，SB 1123 則允許在單戶住宅區的空地上建造最多10棟房屋。為進一步擴大住房供應，AB 3057 加速初級附屬住宅單元（ADU）的環境審查流程，SB 1211 將多戶住宅允許的ADU單位數量從2增加至8。

在帶薪家庭假方面，AB 2123 允許工人在使用帶薪家庭假時，不需先耗盡累積假期時間，進一步保障勞工權益。針對訂閱服務，AB 2863 要求取消訂閱的方式需與訂閱時的方式一致。例如，若用戶在線上訂閱，應能通過簡單點擊選項取消服務，減少取消程序的不便。

最後，為了保護消費者免於醫療債務影響，SB 1061 規定醫療債務不得出現在信用報告中，亦不得用於信用決策，減輕民眾因健康問題帶來的經濟負擔。

加州 租金 房東

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