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洛城豪華公寓劫案 搶匪扮警察 帶走大量現金、珠寶

編譯陳盈霖／即時報導
韓國城豪華公寓大樓日前發生假扮警方的嫌犯入室搶劫。（KTLA 5）
韓國城豪華公寓大樓日前發生假扮警方的嫌犯入室搶劫。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯市韓國城（Koreatown）28日發生假扮警員入室搶案。根據洛杉磯市警局（LAPD），這起事件發生於當天凌晨2時40分左右，位Wilshire大道（Wilshire Blvd）3100號街區Nari豪華公寓大樓，四名嫌犯進入大樓內搶劫，帶走大量現金、珠寶，且襲擊一名居民。受害者身分不明，他沒有受重大傷害，且拒絕就醫接受治療。

警方表示，四名嫌犯中，三人身穿黑色警服扮成警察，劫走「大量」現金和珠寶。嫌犯使用一把黑色半自動手槍和虛假警用無線電，但現場並未發現這些武器。據悉，部分嫌犯還帶滑雪面具。

大樓內居民對此事感到震驚，擔心是否會再次成為目標，不少人對嫌犯如何繞過保安感到疑惑。韓裔居民David Choi說，「若有人假扮警察，說實話，這讓人感到害怕和不安。看起來他們對公寓內部情況很了解，這可能是他們得已入內的原因，也許公寓有內鬼。」

警方表示，嫌犯看起來年齡在20歲至30多歲間，目前仍在逃。

居民告訴KTLA，這並非該公寓首次遭入室劫案，不少人懷疑保安系統是否有缺陷。目前警方並未公布更多細節，相關知情人士可致電洛市警局877-527-3247。

韓國城豪華公寓大樓日前發生假扮警方的嫌犯入室搶劫。（KTLA 5）
韓國城豪華公寓大樓日前發生假扮警方的嫌犯入室搶劫。（KTLA 5）

洛杉磯 韓裔

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