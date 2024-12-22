從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

甲骨文 （Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）第五任妻子朱凱倫（Keren Zhu，音譯）現在的家，是價值1億1000萬美元的日式風格住宅；但朱凱倫的生活，不總是如此富裕，她原本只是一名來自中國的「普通」留學生 ，租住月租金880美元的公寓。朱凱倫如何從一名留學生，華麗變身富豪妻子；「每日郵報」（Daily Mail）挖掘她的過往，揭開諸多背後故事。

密西根大學狼獾隊(Michigan Wolverines)日前搶到全美排名第一高中四分衛安德伍德(Bryce Underwood)，消息傳出震撼體壇。事後發現幕後出資者是甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison），而牽線這筆交易的，是艾利森第五任妻子、安德伍德的密西根大學校友朱凱倫（Keren Zhu）。

現年80歲的艾利森，淨資產2270億美元，在富比世(Forbes)雜誌2024全球富豪榜中排第五。他的33歲華裔妻朱凱倫自亮相以來，備受矚目。

朱凱倫正式名字為Keren，平常對外自稱Jolin。「每日郵報」稱，朱凱倫與艾利森首次被拍到參加公開活動，是在2018年的BNP網球公開賽（BNP Paribas Tennis Open），當時艾利森雖已與第四任妻子Nikita Kahn分居，但直到2020年才正式離婚。

艾利森的嗜好之一，是收集豪宅；其中位於矽谷伍德賽（Woodside）價值1億1000萬美元的日式建築，據稱是朱凱倫現在的住所，但每日郵報登門拜訪時，卻沒人應門。鄰居說，袋底巷裡的六座房舍都歸艾利森所有，平常多半用來當員工宿舍，很少看見朱凱倫出入。

每日郵報稱，現年33歲的朱凱倫，過往經歷相當神秘。最早是2010年到美國，在密西根大學攻讀國際研究。每日郵報走訪位在安娜堡（Ann Arbor）的宿舍，房租為每個月880元，當時她與36歲的博士生朱安（Ang Zhu，音譯）一起住。

不過當朱安2016年6月拿到博士後，就回到中國，目前在香港的對沖基金上班。每日郵報稱，不清楚看似同姓的朱安與朱凱倫的關係，是情侶、兄妹或朋友，他們倆的關係，甚至連同學都不清楚。

朱安的博士導師Brendan Kochunas說，他從未聽朱安談過私人生活，也沒有跟他談過室友朱凱倫的事。連研究夥伴、現年32歲的Michael Jarrett也不清楚朱安狀況，他與朱安一起發表過多篇核子工程論文，但現在住在西雅圖的Michael Jarrett，除了研究與朱安有交集外，其他一概不知。

指導教授William Martin則說，朱安非常聰明，是最棒的學生之一。而當每日郵報試圖聯絡朱安時，他全未與回應。

每日郵報同樣也沒查到朱凱倫太多事，訪問過的同學都說不記得她。朱凱倫2012年大學畢業後，就搬到灣區，2013年時曾短暫住過紅木城（Redwood City）郊外的Riva Terra社區。

每日郵報猜測，當地離甲骨文總部非常近，朱凱倫有可能在甲骨文找到工作。不過當每日郵報拜訪現在月租2642元的公寓時，鄰居也都說不知道朱凱倫是誰。不過巧合的是，Riva Terra離她現在的日式住宅，不到半哩。

每日郵報以第四任妻子的故事為例，表示朱凱倫與艾利森認識的時間早於正式離婚前，不過2018年至2019年只有少數照片流出，其中之一就是在印地安泉BNP網球公開賽中被拍到。

艾利森2022年買下佛州 馬納拉潘（Manalapan）33房、38套衛浴的巨宅，成交價1億7300萬元，是佛州目前最高的售價。距離棕櫚灘（Palm Beach）13哩的宅邸，據稱是艾利森、朱凱倫最常住的地方。

兩人2023年4月登記為獨立選民的住址，就是佛州馬納拉潘的豪宅。不過，兩人一直未對外公開，直到密西根大學這次搶人成功，才由校友會「Champions Circle」間接透露。

「Champions Circle」會長Nate Forbes表示，能夠把四分衛安德伍德留在密西根州，都靠艾利森與朱凱倫的支持。朱凱倫也在聲明中說了一段，表示她是密西根大學與其運動員的鐵粉，「我們非常高興能夠支持母校的球隊，協助他們爭取大學球隊裡最好成績」。