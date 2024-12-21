洛縣商業市大賣場停車糾紛 母女遭圍毆被搶3000元

堡壘大賣場發生停車糾紛升級為暴力搶案，母女遭圍毆並被搶走裝有3000元現金的錢包。（取材至abc7電視台）

洛杉磯 縣商業市（City of Commerce）的「堡壘大賣場」（Citadel Outlets）12月18日（周三）發生一起停車糾紛，更演變為暴力搶案。一名婦人及其年輕女兒因停車問題遭多人圍毆，歹徒更趁亂搶走裝有 3000 多元現金的錢包後逃逸，警方現正全力緝凶。

視頻：（取材至abc7電視台）

據事主庫帕（Patricia Cupa）描述，她與女兒馬丁內斯（Natalie Martinez）當晚前往購物，準備將車停入一處空車位時，隔壁車輛的車門敞開，導致無法順利入位。她們耐心等待，但對方遲遲不關車門。庫帕表示，在按下喇叭示意後，對方反指責她們「不夠耐心」，爭執後升級為暴力衝突。監控畫面顯示，馬丁內斯停好車後剛下車，對方竟朝她潑水，隨後多人圍攻她。「他們先是潑我水，然後全部人衝過來打我，」馬丁內斯回憶當時情景，仍心有餘悸。

庫帕則補充，在混亂中，一名與施暴者同行的年輕男子趁機搶走她的錢包，內有超過 3000 元現金。該群人於警方抵達前已迅速逃逸。

洛杉磯縣警局提醒民眾，在遇到類似停車糾紛時應保持冷靜，避免直接與對方發生衝突，可選擇通知商場保全或撥打報警電話。本案目前仍在調查中，暫無人被捕。