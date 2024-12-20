蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相

2025華埠小姐參賽佳麗大合影。（記者張庭瑜/攝影）

第62屆洛杉磯華埠 小姐選美大賽記者會12月19日在阿罕布拉市（Alhambra）舉行，9位參賽佳麗首度亮相，大多為USC、UCLA等知名學府的學子，專業領域涵蓋新聞、護理、商科等，已展開為期兩個月的密集培訓，決賽將於2025年1月19日在洛杉磯Bonaventure酒店舉行。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源表示，今年的選美活動反應熱烈，特別感謝董事局成員和活動幹部的支持。他讚揚活動主席吳雅婷（Christina Wu）為提升女性領導力的努力，並強調這項比賽不僅展示佳麗們的外貌，更希望藉此發揮她們在美國社會的領導潛力。

活動主席吳雅婷坦言，能擔任此職是榮幸且責任重大。她提到，佳麗們的培訓課程內容豐富，包括口才訓練、個人形象塑造及對中華文化的深入了解。在個人形象訓練中，專業指導涵蓋服裝選擇、化妝技巧、髮型設計及布料搭配等多方面，全面提升佳麗的自信與表現力。

參賽佳麗陳懿（Emma Chen），今年24歲，美國出生，但童年多數時間於亞洲度過，在台灣完成小學學業後，曾於泰國曼谷就讀國際學校四年。這段經歷讓她開拓了國際視野，並深入了解各地華人移民文化。陳懿畢業於南加州大學新聞系，現為洛杉磯某電視台記者。她提到，在新冠疫情期間，因親身經歷反亞裔仇恨事件，深刻體會到為華人社群發聲的重要性。此次參賽，她獲得均益麵廠及曾牧仁醫學診所的贊助支持。

其她參賽佳麗亦各具特色，現年20歲就讀巴沙迪那社區學院（Pasadena City College，簡稱PCC）護理系的黃慧明（Elina Huang）、現年21歲就讀南加大 工商管理系的張笙庭（Jennitine Chang）、現年19歲主修護理的曾秀蘭（Kaitlyn Tang）、現年26歲主修工商管理碩士的張文秋（Salina Zhang）、就讀洛杉磯加大 商業經濟系的劉申如（Chelsea Snow）、現年21歲就讀南加大商科系的柯明君（Nina Koh）、現年22歲就讀西海岸大學（West Coast University ）護理系的高雅欣（Katie Gao）、現年23歲就讀聖塔蒙尼卡社區大學（Santa Monica College）電腦科學系的龔美美、現年19歲就讀洛杉磯加大行銷管理系的杜靜（Michelle Dupont）、現年26歲任職聯邦政府審計員的李嬡伶（Eileen Lee）、畢業於藝術中心設計學院電影系的駱偉雯（Diane Lac），以及現年25歲畢業於東北大學政治學系的潘巧美（Serena Phan）。

洛杉磯中華總商會自1963年創辦此選美比賽，至今已有62年歷史，旨在選拔美國華裔文化大使，推廣中華文化並促進族群交流。吳雅婷指出，比賽特別注重佳麗的社會責任感，鼓勵她們積極參與社區服務，成為連結主流社會的橋樑。