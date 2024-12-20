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蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相

記者張庭瑜/阿罕布拉市即時報導
2025華埠小姐參賽佳麗大合影。（記者張庭瑜/攝影）
2025華埠小姐參賽佳麗大合影。（記者張庭瑜/攝影）

第62屆洛杉磯華埠小姐選美大賽記者會12月19日在阿罕布拉市（Alhambra）舉行，9位參賽佳麗首度亮相，大多為USC、UCLA等知名學府的學子，專業領域涵蓋新聞、護理、商科等，已展開為期兩個月的密集培訓，決賽將於2025年1月19日在洛杉磯Bonaventure酒店舉行。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源表示，今年的選美活動反應熱烈，特別感謝董事局成員和活動幹部的支持。他讚揚活動主席吳雅婷（Christina Wu）為提升女性領導力的努力，並強調這項比賽不僅展示佳麗們的外貌，更希望藉此發揮她們在美國社會的領導潛力。

活動主席吳雅婷坦言，能擔任此職是榮幸且責任重大。她提到，佳麗們的培訓課程內容豐富，包括口才訓練、個人形象塑造及對中華文化的深入了解。在個人形象訓練中，專業指導涵蓋服裝選擇、化妝技巧、髮型設計及布料搭配等多方面，全面提升佳麗的自信與表現力。

參賽佳麗陳懿（Emma Chen），今年24歲，美國出生，但童年多數時間於亞洲度過，在台灣完成小學學業後，曾於泰國曼谷就讀國際學校四年。這段經歷讓她開拓了國際視野，並深入了解各地華人移民文化。陳懿畢業於南加州大學新聞系，現為洛杉磯某電視台記者。她提到，在新冠疫情期間，因親身經歷反亞裔仇恨事件，深刻體會到為華人社群發聲的重要性。此次參賽，她獲得均益麵廠及曾牧仁醫學診所的贊助支持。

其她參賽佳麗亦各具特色，現年20歲就讀巴沙迪那社區學院（Pasadena City College，簡稱PCC）護理系的黃慧明（Elina Huang）、現年21歲就讀南加大工商管理系的張笙庭（Jennitine Chang）、現年19歲主修護理的曾秀蘭（Kaitlyn Tang）、現年26歲主修工商管理碩士的張文秋（Salina Zhang）、就讀洛杉磯加大商業經濟系的劉申如（Chelsea Snow）、現年21歲就讀南加大商科系的柯明君（Nina Koh）、現年22歲就讀西海岸大學（West Coast University ）護理系的高雅欣（Katie Gao）、現年23歲就讀聖塔蒙尼卡社區大學（Santa Monica College）電腦科學系的龔美美、現年19歲就讀洛杉磯加大行銷管理系的杜靜（Michelle Dupont）、現年26歲任職聯邦政府審計員的李嬡伶（Eileen Lee）、畢業於藝術中心設計學院電影系的駱偉雯（Diane Lac），以及現年25歲畢業於東北大學政治學系的潘巧美（Serena Phan）。

洛杉磯中華總商會自1963年創辦此選美比賽，至今已有62年歷史，旨在選拔美國華裔文化大使，推廣中華文化並促進族群交流。吳雅婷指出，比賽特別注重佳麗的社會責任感，鼓勵她們積極參與社區服務，成為連結主流社會的橋樑。

今年的培訓課程特別加入中國傳統文化教育，包括書法、歷史及民族舞蹈等，期望透過選美活動啟發年輕一代認識並傳承中華文化，為社會做出積極貢獻。主辦方誠摯邀請各界於2025年1月19日蒞臨Bonaventure酒店，共同見證新科華埠皇后的誕生。

7號佳麗柯明君。（記者張庭瑜/攝影）
7號佳麗柯明君。（記者張庭瑜/攝影）
6號佳麗劉申如。（記者張庭瑜/攝影）
6號佳麗劉申如。（記者張庭瑜/攝影）
2號佳麗張笙庭。（記者張庭瑜/攝影）
2號佳麗張笙庭。（記者張庭瑜/攝影）
第62屆洛杉磯華埠小姐選美大賽記者會，也是13位參賽佳麗首次公開亮相，吸引各界關...
第62屆洛杉磯華埠小姐選美大賽記者會，也是13位參賽佳麗首次公開亮相，吸引各界關注。（記者張庭瑜/攝影）
11號佳麗李嬡伶。（記者張庭瑜/攝影）
11號佳麗李嬡伶。（記者張庭瑜/攝影）
10號佳麗杜靜。（記者張庭瑜/攝影）
10號佳麗杜靜。（記者張庭瑜/攝影）
1號佳麗黃慧明。（記者張庭瑜/攝影）
1號佳麗黃慧明。（記者張庭瑜/攝影）
8號佳麗高雅欣。（記者張庭瑜/攝影）
8號佳麗高雅欣。（記者張庭瑜/攝影）
13號佳麗潘巧美。（記者張庭瑜/攝影）
13號佳麗潘巧美。（記者張庭瑜/攝影）
陳懿表示，她希望藉由參賽平台為華人社群發聲，展現文化自信與影響力。（記者張庭瑜/...
陳懿表示，她希望藉由參賽平台為華人社群發聲，展現文化自信與影響力。（記者張庭瑜/攝影）
4號佳麗陳懿。（記者張庭瑜/攝影）
4號佳麗陳懿。（記者張庭瑜/攝影）
莊佩源表示，選美比賽不僅是佳麗們展示美麗與才華的舞台，更是提升女性領導力與社會影...
莊佩源表示，選美比賽不僅是佳麗們展示美麗與才華的舞台，更是提升女性領導力與社會影響力的重要平台。（記者張庭瑜/攝影）
3號佳麗曾秀蘭。（記者張庭瑜/攝影）
3號佳麗曾秀蘭。（記者張庭瑜/攝影）
大合影。（記者張庭瑜/攝影）
大合影。（記者張庭瑜/攝影）

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