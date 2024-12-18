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加州三患者死於傳染病 發病前都去過這地方

洛杉磯訊
加州三名患者死於嚴重傳染病，發病前都去過這個地方。(Pexels)
加州三名患者死於嚴重傳染病，發病前都去過這個地方。(Pexels)

聯邦疾病防治中心（CDC）最近發布的一份報告顯示，2023年的三個月內，加州三名住院病人死於洛磯山斑點熱（Rocky Mountain spotted fever, RMSF），這是一種美洲部分地區流行的嚴重蜱傳疾病。

根據SFGATE的報導，這份報告指出，三名死者的年齡分別為4歲半、17歲和65歲，他們在發病前的8天內，都曾去過或居住在墨西哥北部的旅遊勝地特卡特（Tecate）。

報告稱，從2023年7月至2024年1月期間，加州公共衛生廳（CDPH）共記錄6起RMSF病例。在對倖存患者及其家屬進行調查後，當局確定，這些患者都曾在墨西哥地區接觸到病毒。值得注意的是，該地區此前並未被認定為RMSF的高風險區域。

CDC表示，盡管RMSF疾病可以通過使用強力黴素（doxycycline）早期治療，但如果沒有及時診斷和治療，可能會致命。該疾病最初症狀包括惡心、頭痛和腹痛，患者發燒後約兩到四天內，通常還會出現明顯的斑狀皮疹，這種皮疹可能在病程中發生變化。即便經過治療，倖存者仍可能面臨長期後遺症，包括聽力損失、截肢或精神殘疾等。

報導稱，這種疾病主要通過當地的棕色狗蜱、以及流浪狗傳播。CDC建議，如果人們被蜱蟲咬傷後生病，或者最近去過蜱蟲高發的茂密森林地區，應及時就醫。如果醫生懷疑患者可能感染RMSF並要求進行血液檢測，病人應在檢測結果獲得前就進行抗生素治療，因為這個結果可能需要數周時間，

這份報告還指出，此次疫情暴發突顯墨西哥成為RMSF風險區域的新情況，並強調美墨邊境兩側醫療提供者需要提高意識。該報告解釋說，地方、州和國際衛生機構之間的協作，美墨兩國在監測和溝通方面的持續合作，對診斷患者是否感染疾病以及預防措施至關重要。

墨西哥 CDC 加州

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