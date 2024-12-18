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洛杉磯今晨大車禍 巴士撞卡車12人傷7住院

洛杉磯訊
18日早晨南艾爾蒙地市有一輛公車撞上了一輛運載木材的卡車，造成12人受傷。（KTLA）
18日早晨南艾爾蒙地市有一輛公車撞上了一輛運載木材的卡車，造成12人受傷。（KTLA）

官員稱，週三清晨，在南艾爾蒙地市（South El Monte）一輛公車撞上了一輛運載木材的卡車，造成多達12人受傷，其中七人住院一人傷勢嚴重。

事故發生在早上 6 點 20 分左右，地點在克林格曼街 (Klingerman Street) 附近的羅斯密大道 (Rosemead Boulevard)。涉事的地鐵巴士是266號線，往返於Sierra Madre和Lakewood之間。發言人稱，包括巴士業者在內，共有七人住院，但受傷巴士乘客的情況並未透露。

洛杉磯縣警察局正在調查事故原因，Rosemead 的北行車道在 Klingerman 街和 Rush 街之間關閉。

洛杉磯縣政委員會副主席兼地鐵董事會董事蘇麗絲(Hilda L. Solis) 就當天早晨發生的涉及一輛地鐵公車的碰撞事件發表聲明，該碰撞事故導致多人受傷。

「我對今天早上發生在南艾爾蒙地的地鐵巴士相撞事故所發生的事故深感悲痛，但也很欣慰地告訴大家，傷者立即得到了醫療救治，其他輕傷者已經接受檢查並被送回家。我要向洛杉磯縣警察局、洛杉磯縣消防局、聖蓋博警察局和艾爾蒙地特警察局以及所有的急救人員表示感謝，感謝他們迅速趕到並確保參與碰撞的人得到適當和立即護理。我將繼續關注這一情況，並致力於保障巴士司機和乘客的持續安全和福祉。」

地鐵 洛杉磯 艾爾蒙地

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