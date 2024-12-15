假扮快遞員 竊賊眾目睽睽下「搬」走八萬元商品

竊賊偽裝成快遞員，盜竊大量商品。（KTLA 5）

KTLA電視台報導，近日數名小偷假扮快遞員，在眾目睽睽之下，將Planet Beauty公司位於柯斯塔梅沙（Costa Mesa）倉庫的41箱美容商品盜走。這些商品價值約8萬美元。

這起竊案發生在11日，據倉庫經理赫南德茲（Oscar Hernandez）介紹，案發於工作日，且距離員工不遠，但當時他們都未察覺。赫南德茲表示，其中一名竊賊是高個子，左手臂有刺青，他真的很大膽。整個盜竊過程，僅持續幾分鐘。

監控畫面顯示，一名竊賊匆忙將偷盜商品搬進帶有Carmax車牌的白色貨車。警方尚未公布嫌犯體貌特徵。赫南德茲認為，這些竊賊能輕鬆、迅速搬運沉重箱子，他們一定有很大力氣。

Planet Beauty公司表示，嫌犯在被發現並被驅趕前，已經將來回搬運偷盜商品數次。赫南德茲還表示，他希望這次的損失，能警示其他公司；特別是在年底購物季繁忙時期，許多公司正全力銷售和運送各類商品，很容易成為犯罪分子目標。

該公司目前正在分發印有案發影像的傳單，希望公眾提供線索，協助警方破案。警方也表示，任何有這起案件相關線索的民眾，請電話聯繫柯斯塔梅沙警局714-754-5280。