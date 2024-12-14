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爾灣警局啟用即時犯罪中心 整合逾千監控辦案

洛杉磯訊
爾灣警局啟用「即時犯罪中心」整合逾千支監視器與車牌辨識系統，兩年來已成功偵破多起案件，將於2025年擴建升級。（取材至abc7電視台）
爾灣警局啟用「即時犯罪中心」整合逾千支監視器與車牌辨識系統，兩年來已成功偵破多起案件，將於2025年擴建升級。（取材至abc7電視台）

橙縣爾灣警局斥資建置「即時犯罪中心」(Real Time Crime Center，RTCC)12月12日（周四）正式啟用，整合市內路口、企業、學區等逾千支監視器及車牌辨識系統，由專業犯罪分析師及無人機操作員進駐，讓警方即時掌握犯罪動態、提升破案效率。該中心自2022年試營運以來，已成功協尋失聯長者、尋獲輕生青少年等多起案件，展現高科技辦案成效。

警局發言人奧爾多普（Kyle Oldoerp）指出，RTCC整合了市內逾千支攝影機，包括路口監視系統、市內私人合作夥伴的設備、爾灣聯合學區（Irvine Unified School District）的影像資料，以及Flock提供的車牌辨識技術。這些系統的即時影像能大幅縮短警方反應時間。

RTCC內配置一名犯罪分析師與一名無人機操作員直接與調度中心合作，即時提供關鍵情報，協助前線警員快速行動。奧爾多普強調：「當警員接到報案時，RTCC能即時提供車牌號碼和嫌疑人資料，並分析嫌犯過去的犯罪紀錄，進一步縮短警方破案時間。」

自2022年10月試運行以來，RTCC已協助解決多起案件。例如，一名迷路的老人得以重返家人懷抱；警方亦成功找到一名有自殺傾向的青少年。今年7月，RTCC在未接獲911報案的情況下，利用系統警報攔截一輛在爾灣光譜購物中心（Irvine Spectrum）與竊案相關的車輛，成功逮捕企圖丟棄贓物的嫌犯。

州眾議員培翠諾瑞斯(Cottie Petrie-Norris)為RTCC爭取到200萬元經費，她在開幕儀式上表示，善用高科技打擊犯罪的同時，需妥善兼顧民眾隱私保護。「如何部署這些技術、確保其合法性，是政策制定者的責任。隨著科技不斷進步，我們必須審視新技術可能帶來的潛在後果，確保使用效果最佳且符合隱私法規。」

未來，RTCC也計畫在2025年進一步擴建，增聘人員並引進更多新科技，全面提升警務效率與城市安全保障。

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