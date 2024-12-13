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好市多的退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

記者張宏/洛杉磯即時報導
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）

很多華人津津樂道的好市多（Costco）退貨神話，比如拿著吃了一半的西瓜去退貨之類，但好市多針對食物退貨其實有一個尺度限制，超過這個尺度建議不要拿去退，如果硬退還可能上黑名單。近日工業市華人Rachael陳拿著爛掉的水果去好市多退貨，結果對方告知她不能退，理由她竟然第一次聽說。

Rachael陳近日在好市多買了一盒石榴，裡面有四個石榴，大概15元左右，她吃到第四個石榴時，切開發現裡面已腐爛，她知道好市多對會員退貨寬鬆，她也曾親眼目睹有人拿著吃了一半的西瓜去退貨。於是她帶著這個爛掉的石榴去好市多的退貨櫃檯，結果店員和她說，食物如果吃掉一半可以退全款，但是現在只剩下四分之一無法退貨。她第一次聽說這樣的制度，覺得很冤枉，雖然只剩四分之一，但也無形損失四分之一的錢。在她的堅持下，對方建議可換一個好的石榴，但她當時來不及進店再去換一個石榴，她要求退還她四分之一的錢，最後對方同意。

根據U.S. News and World Report2023年排名，好市多被列為退貨政策一流的六家商店之一。據Motley Fool Money介紹，假設好市多會員買了一個烘焙蛋糕，但不喜歡它的味道。如果吃了一塊，意識到它很噁心，然後把剩下的蛋糕帶回來，那麼拿回錢應該不成問題。如果帶回一半的蛋糕，也可以獲得退款，但如果帶回來蛋糕已吃掉80%，還要求退款，但當很明顯已吃掉了大部分蛋糕時，他們不太可能把錢退給客人。建議會員在退還剩下四分之一食物時要保持理性，因為不僅不太可能獲得退款，且過多不合理退貨可能會使帳戶面臨被標記的風險。反過來，可能會導致會員資格被撤銷。

Rachael陳表示，事後她查詢了好市多的退貨政策，官方網站沒有找到關於食物退貨的規定，但是網上AI搜索結果顯示，如果食物變質或對味道有疑問，好市多要求會員必須將未吃完的食物帶回來，即使麵包已發霉或是爛掉的水果，但通常必須帶回至少50%的食物。她理解，如果是一個整體的食物，吃掉大半還來退的確不合情理，但是她買的四個石榴是獨立的，她不可能吃到第二個石榴時預測第四個石榴可能是壞的。還比如購買的牛奶保質期為11月30日，但到11月23日變質了，即使已喝完三分之二，也可能獲得退款。這是因為從理論上講，客人有權獲得與印刷的保質期一樣長的牛奶。

近日工業市華人Rachael陳拿著爛掉的水果去好市多退貨，結果對方告知她不能退，...
近日工業市華人Rachael陳拿著爛掉的水果去好市多退貨，結果對方告知她不能退，理由她竟然第一次聽說。（讀者提供）

好市多 華人 牛奶

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