南加19歲華女任市議員 全美最年輕之一 引主流關注

羅美寶（中）在秦振國（左）和前洛縣警察局局長Alex Villanueva（右）的監視下宣誓就任核桃市議員，成為全美歷史上最年輕的亞裔市議員之一。（記者楊青/攝影）

核桃 市議會11日晚舉行市長、副市長及市議員就職典禮，在上月落幕的2024地方選舉中獲勝的三位當選人Linda Freedman、Nancy Tragarz、羅美寶（Kaylee May Law）宣誓就職。首次參選旗開得勝的羅美寶，成為全美歷史上最年輕的亞裔 市議員之一。

5萬人口的核桃市，新舊市議員交接就職典禮，出乎意料吸引CBS等英文主流媒體前來採訪，「因為美國似乎從來沒有這麼年輕的亞裔當選地方市議員」，英文媒體記者表示，加上羅美寶19歲就獲得碩士學位，相信大家都很好奇。

羅美寶在卸任副市長秦振國和洛杉磯 縣警局前局長Alex Villanueva帶領下宣誓就職。她表示，將永遠記住生命中這一難忘時刻。她在簡短演說中表示，她從小在核桃市長大，感謝並珍惜有機會回饋這個美麗可愛的城市，她感謝大家支持，並竭盡全力不負眾望。羅美寶的父母和弟弟全場參與就職典禮。羅美寶16歲畢業於聖安東尼山社區學院，獲三個專業的聯合學位，之後從大峽谷大學獲得學士學位，數月前完成霍普金斯大學碩士學位。

核桃市議會12日晚座無虛席，熱情的居民前來見證市議會交接儀式。（記者楊青/攝影） 核桃市華人協會多任會長關慧珍（左至右）、楊達賢、黃巧綺、許書怡等與新上任的羅美寶（左三）愉快合影。（記者楊青/攝影）

此次選戰順利獲得連任的兩位市議員Linda Freedman和Nancy Tragarz，也在議會上宣誓就職。Freedman在家人的帶領下，宣誓就任新一屆核桃市市長。與此同時，資深市議員秦振國也在當晚告別服務14年的核桃市議會，核桃市議會全體對他多年來持之以恆的付出表示感謝。秦振國感謝市民多年來的大力支持，並表示未來將繼續為民眾服務。

核桃市華人協會多位會長和眾多會員當晚前往市議會觀禮。前會長楊達賢表示，華協可說是核桃市議員的搖籃，包括新當選的羅美寶、之前的秦振國和伍立倫，都曾是華協會員。華協不僅提供大家服務社區的機會，也鼓勵理事們更上一層樓，為更大的人群服務。

華協前會長關惠珍表示，羅美寶雖然年輕，但學歷、經歷不凡，且主修社會科學，相信她完全可以承擔其市議員的重任。核桃市華協現任會長黃巧綺和前會長許書怡均認為，羅美寶的當選，不僅為年輕人樹立很好榜樣，更是對年輕一代參加公職選舉的鼓舞。