華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

周音樸（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

洛杉磯一名持綠卡的華男，日前準備飛往中國，但在機場登機時被捕，原因是他不久使用無人機 ，飛越美國軍事基地並拍攝照片。

根據KTLA5、CBS、FOX等媒體的綜合報導，司法部稱，39歲中國公民、美國合法永久居民周音樸（Yinpiao Zhou，音譯），12月9日準備飛往中國，他在舊金山國際機場登機前被捕。周音樸涉嫌11月底，使用無人機飛越範登堡太空 基地（Vandenberg Space Force Base）並拍攝照片。

調查員表示，11月30日，南加聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）范登堡基地的探測系統，探測到有無人機在距離地面近一英里的高度飛行約一小時。當局稱，這架無人機從基地附近的公共區域海洋公園起飛、並返回該處。

基地安全人員前往附近公園，與周音樸、及一名隨行人員進行交談，了解到當事人的夾克里藏著一架無人機，就是在基地上空飛行的那架。在獲得搜查令後，調查人員搜查周音樸的無人機，發現幾張從空中拍攝的基地照片。

當局隨後對周音樸的手機進行調查，顯示一個月前，他曾在谷歌上搜索「范登堡太空隊基地無人機規則」這些關鍵詞，並與另一人交流如何侵入無人機設置，以使其飛得更高等。調查還發現，周音樸的無人機安裝特殊軟件，可以規避國家安全區域的飛行高度限制。此外，他的手機中還保存今年10月，在微信 上和其他人討論航拍計劃的對話記錄。

據悉，周音樸最近一次從中國返回美國是今年2月，而與他一起出現在基地附近海洋公園的人，11月26日才從中國抵達美國。

周音樸被控沒有按要求對無人機進行登記，並侵犯國防領空。聯邦航空管理局規定，任何重量超過0.55磅的無人機都必須注冊。聯邦航空總署的一名特工表示，周音樸涉嫌使用的機型是大疆Mavic 2型，重約2磅。如果指控成立，他將面臨最高四年的聯邦監禁。