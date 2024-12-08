南加棕櫚泉節慶遊行 警車衝入人群 至少10傷

車禍現場。（KTLA）

河濱縣棕櫚泉 市（Palm Springs）7日晚舉行年度假日遊行，突發車禍打破歡樂氣氛。一輛警員駕駛的摩托車在車技表演時，突然失控衝入圍 觀人群，導致至少十人受傷，多人送醫。

這次活動是棕櫚泉市中心舉辦的第32屆年度燈光節遊行（32nd Palm Springs Festival of Lights Parade），包括花車、舞蹈、巨型氣球及各界嘉賓參與遊行。當晚6時，有警員駕駛摩托車在Palm Canyon Dr與 Amado Rd交會處表演車技，突然失控衝入圍觀人群，至少十人受傷，多人送醫，肇事警員的手臂也受重傷。

據KTLA電視台報導，有圍觀居民用手機錄下現場視頻，只見人群一片混亂，傷者被緊急送往醫院，涉事警員的摩托車躺倒在人群旁。

車禍發生後，遊行活動一度中斷，後恢復正常。據報導，當地每年舉辦的年度燈光節遊行，吸引參與者8至10萬人。

棕櫚泉警方表示，「感謝社區大力支持，我們的心與這名涉事警員、他的家人以及當天所有傷者同在。」

目前這次車禍由加州 公路巡警局調查，警方希望居民將拍下的車禍視頻或現場圖片，發送至[email protected]