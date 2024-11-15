川普上任 中國留學生就業堪憂？業內人士指點迷津

美國留學生協會聯盟和全美浙江總商會青年委員會舉辦中美青年行業領袖交流會。（記者張宏／攝影）

川普 上任後，留學生 能否留美找工作？美國留學生協會聯盟和全美浙江總商會青年委員會日前在爾灣聯合舉辦中美青年行業領袖交流會，活動設置三個核心板塊，包括身份規劃、北美求職以及教育，聚焦於當前留學生群體在移民身份、職業生涯和學術發展中面臨的關鍵挑戰，邀請業內人士指點迷津。

合法身份最重要。貝特曼集團代表Cathy Sun畢業十年依然是工作簽證，她呼籲留學生把解決身份問題放在第一位，沒有身份只能空談理想，尤其職業移民道路漫長且充滿各種不確定性。川普上台後必然會打擊非法移民 ，合法高知的職業移民可參考他首任期間的政策。利好的一面是川普鼓勵創造就業，也許投資移民會有新的機會。

找工作是很多留學生的必經之路。矽谷獵頭麥琪表示，現在就業市場對留學生不太友好，建議大家在美國公司找實習，經驗含金量大於中國。簡歷不超過一頁，不要任何創意如放美照。不要一份簡歷投所有工作，不要單純羅列崗位職責要求，不要有拼寫語法錯誤。HR招人看經驗、身份和簡歷與崗位適配度，簡歷裡要多一些數據，你的存在能否給公司創造實際利益，面試後發跟進電郵。同時注意兼職助理不屬於實習，要確認其是真實運營公司還是皮包公司，是否接觸真實商業世界。

她提醒大家小心Offer詐騙，建議做一個Excel表格來記錄自己投放了哪些公司，那些無具體崗位，但工資很高，卻沒有視頻或面試，這些工作都不靠譜，可通過查看公司郵箱結尾是否com及網絡搜索騙子公司來確認。

南橙縣森林湖市（Lake Forest）第二區市議員于淼（Benjamin Yu）現場分享他和留學生類似經歷，他表示，自己高中最後兩年來美讀書，上大學同時全職工作，之後參軍，退伍後繼續學習深造，因為喜歡服務社區成為市議員。他希望大家珍惜留學機會，彌補語言和文化差異，尤其在日常英文書寫時要注意細節，如行文要有空格，否則會覺得不專業。人與人溝通會有主觀印象和評定，因此面試時要注意服裝儀表。不管大環境如何，個人都只能去適應環境。

留學生協會聯盟主席韓佳芮和執行主席胡嵐心表示，作為留學生，從如何建立有效的社交圈到掌握本地求職的技巧，都是要應對的問題。希望籍此幫助留學生們在這些關鍵領域獲得切實建議和支持，最終找到屬於自己的職業發展方向。