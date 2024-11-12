只因未標明 好市多近8萬磅產品被召回 網友喊離譜

此次召回涉及7萬9200磅的兩款Kirkland Signature黃油產品。（好市多）

好市多 （Costco）近日召回近8萬磅的自家品牌黃油，原因是產品標籤上遺漏關鍵成分警示「牛奶 」。

此次召回涉及7萬9200磅的兩款黃油產品，包括4萬6800磅的Kirkland Signature無鹽黃油和3萬2400磅的Kirkland Signature加鹽黃油，召回原因為標籤上未明確標註過敏原牛奶。根據聯邦食品及藥物管理局(FDA ) 的說明，這些產品標示含有「奶油」，但可能缺少「含有牛奶」的警示字樣。

FDA指出，此事件被歸為「II級召回」，表示「違規產品可能會引發暫時或可醫治的健康不良反應，而出現嚴重健康後果的機率較低」。此次受影響的黃油由Continental Dairy Facilities Southwest生產，涉及批號包括：2424091、2424111、2426891、2426991、2424191和2427591。

目前FDA尚未就此次召回發布新聞稿，並且不清楚是否有消費者因食用該批黃油而發生過敏反應。同時，社交媒體用戶對需要特別標註「黃油含有牛奶」一事感到驚訝又無奈，許多網友表示：「這是黃油，當然含奶成分，人人都清楚」。也有人調侃「若還需要政府提醒黃油含奶成分，真是荒謬至極！」

FDA為消費者安全設立此類規定，因有些人對九大「主要食物過敏原」有嚴重反應。這些過敏原包括甲殼類海鮮、蛋類、魚類、牛奶、花生、芝麻、大豆、堅果及小麥。

若配料中已包含該過敏原的通用名稱，則可豁免標示，但其他情況下必須清楚標明過敏原，應標示在該成分旁的括號內或標示「含有」一欄。

FDA營養和食品標籤辦公室的食品技術專家Carol Lima表示，消費者閱讀完整的配料表，以確認是否存在過敏原是非常重要的。