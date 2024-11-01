星巴克點單換牛奶不再額外收費

11月7日起，更換星巴克飲品中的牛奶將不再額外收費。（星巴克網站）

在星巴克 點單時，習慣將飲品中的牛奶 替換為其他非奶製品的顧客有福了。星巴克近日宣布，11月7日起，顧客選擇其他牛奶替代品時，將不會被額外收費。

根據福布斯的報導，星巴克30日宣布，11月7日起，民眾若將飲品中的牛奶更換為其他非奶製品時，包括豆奶（soy milk），燕麥奶（oat milk），杏仁奶（almond milk）以及椰奶（coconut milk），將不再額外收費。星巴克表示，更改飲品中的牛奶是顧客做的第二多的調整。此政策實行後，部分民眾可以省下10%的費用。

根據CNBC，一些地區的星巴克，更換飲品中的牛奶可能會有最多80美分的額外收費。星巴克的高價正在讓一些顧客流失。

星巴克1997年開始增加了非奶製品飲品，先是有豆奶，2015年添加了椰奶；2021年增加了燕麥奶。

近幾年，不少民眾對其更換牛奶需額外收費的政策表示不滿。影星James Cromwell曾用膠水黏著雙手，身上衣物印有「解放動物」的口號至紐約市 某家星巴克商店，表示抗議。今年3月，三名乳糖不耐受婦女在聯邦法庭提告星巴克歧視對牛奶過敏的顧客。