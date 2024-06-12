華人欠缺此項技能 掌握好可挽救家人性命

青少年參與者們繪畫。（記者張宏／攝影）

華人 普遍欠缺的技能，掌握後可能挽救家人性命！美國心臟協會（American Heart Association）調查發現，75%的亞裔 無法正確做徒手心肺復甦（CPR），因此該協會12日在華埠服務中心舉辦社區健康日活動，現場教導參與者徒手心肺復甦術的兩個步驟，並贈送培訓套件，以便在社區進行繼續教育。活動還為兒童和成人提供免費血壓和血糖檢查、氣功課程、藝術和手工藝活動等，吸引近200人參加。

（影音來源：記者張宏）

美國心臟協會洛杉磯地區高級副總裁兼高級執行董事Linda蔡(Linda Tsai)表示，儘管美國心肺復甦培訓已取得長足進步，但研究顯示，僅四分之一的亞裔有信心正確執行徒手心肺復甦術。而近70%的亞裔成年人對徒手進行心肺復甦術猶豫不決，他們擔心會傷害心臟驟停的人。在普通人群中，也有57%的人表達了這種恐懼。為培養大眾心肺復甦技能、知識和信心，協會發起「今天你準備好了」全國性宣傳活動，幫助亞裔社區學習徒手心肺復甦術以做好拯救生命的準備。

她說，心臟驟停隨時可能發生在任何人身上，如果旁觀者沒有快速進行心肺復甦，這通常是致命的。根據美國心臟協會雜誌研究，約72%在醫院外的心臟驟停都發生在家中。這意味著如果亞裔掌握這項徒手心肺復甦技能，很可能挽救所愛之人的生命。

患有心臟病 Albert蔡，曾在走出停車場時暈倒且心臟驟停，附近學校一名男子看到他躺在人行道上，立即對他進行心肺復甦術。另一名目擊者則撥打了911，這一系列行動最終挽救Albert的生命。但值得注意的是，亞太裔女性礙於文化等因素，比其他族裔女性更少有機會接受徒手心肺復甦的幫助，因此對亞太裔女性這項技能的培訓至關重要。