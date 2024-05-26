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娛體、體育界女性領袖 獲西達賽奈醫療中心表彰

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
娛樂界女性高管巴賈裡亞（左）和體育界女性高管扎克（右）日前在西達賽奈日落晚會上分別獲頒遠見獎。（西達斯西奈醫學中心提供）
娛樂界女性高管巴賈裡亞（左）和體育界女性高管扎克（右）日前在西達賽奈日落晚會上分別獲頒遠見獎。（西達斯西奈醫學中心提供）

Netflix 首席內容長巴賈裡亞（Bela Bajaria）和快艇隊商業營運總裁扎克（Gillian Zucker）日前在2024年西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai）日落晚會上，獲頒2024年遠見獎（Visionary Award），以表彰她們在各自領域的卓越貢獻。巴賈裡亞致力於提供多元化的高品質內容，挖掘和扶持全球原創作品;而身為NBA女性高管的扎克，勉勵有志進入體育界的女性勇敢追夢，並期望籃球運動能成為推動社會包容與多元的力量。

巴賈裡亞出生於倫敦的南亞移民家庭，9歲移居美國。她曾多次入選「好萊塢報道」、「時代」和「財富」等權威媒體的影響力人物榜單。在接受訪問時，她闡述了Netflix致力於提供多元化、高品質內容以滿足全球會員不同需求的願景。巴賈裡亞強調，好故事的文化特定性和真實性能帶來更強的普世價值，Netflix將持續挖掘和扶持來自世界各地的原創內容，包括深受台灣觀眾喜愛、反映在地文化的作品。

談及人工智能對娛樂業的影響，巴賈裡亞認為AI技術將成為創意工具，尤其在動畫和視效領域。她期待看到更多導演和製片人利用這些工具進行創新實驗。

扎克則分享她的靈感來源和對於女性在體育產業中角色的看法。扎克提到，她從日常工作中汲取靈感，包括與快艇隊的管理團隊、教練及球員的互動，球迷的熱情和支持也給予她極大鼓舞。體育界女性領導者仍為少數，她鼓勵有志者追隨內心的呼喚，即使沒有先例也要勇敢追夢。

扎克特別感謝台灣球迷對球隊和球星James Harden的喜愛，也對即將開幕的Intuit Dome寄予厚望，期待它不僅是比賽場館，更能成為連結全球的文化中心。她也歡迎全球觀眾，包括來自台灣的球迷，能親自來訪體驗這座現代化的體育建築。

這場盛會由著名喜劇演員Kevin Hart主持，獲得城市國家銀行和多家贊助商的大力支持。理事會主席Adam Selkowitz表示，獲獎者的選擇標準是他們在領導職位上的卓越表現。日落晚會的收益將支持董事會的「創新影響」（Innovation to Impact initiative）計畫，旨在籌集6000萬元以加速研究和開發針對兒童的挑戰性疾病、癌症、糖尿病、神經系統疾病和自體免疫疾病的治療方法。西達賽奈總裁兼首席執行官Thomas M. Priselac讚揚了兩位獲獎者的非凡成就和影響力，並祝福他們在事業和生活中再創高峰。

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