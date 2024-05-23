600克拉鑽石被盜 珠寶店戒備森嚴 卻被竊賊從這突破

戒備森嚴的珠寶店被盜，包括大袋約600克拉鑽石失竊。（KTLA5電視台）

洛杉磯 縣格蘭杜拉（Glendora）一家戒備森嚴的珠寶店日前被盜，包括一大袋約600克拉鑽石、眾多黃金首飾、以及現金失竊，總價值約80萬元。據悉，多名嫌犯從珠寶店屋頂打洞潛入，並搬運重型設備到場，花6個小時打開鋼製保險 箱，這才得手。

根據KTLA5電視台的報導，這起案件發生在5月15日深夜，損失慘重的珠寶店名叫Desiré Jewelry，位於格蘭杜拉大道（Glendora Avenue）。據悉，案發時，珠寶店老闆Monir Kassis正好外出度假，他將店內展示櫃中的所有珠寶，都轉移到3個鋼製保險箱中。嫌犯入室竊盜時，設法關閉珠寶店的警報系統、以及20多個監控設備，突破重重關卡最後得逞。

盜賊從屋頂上的大洞顯進入，搶走珠寶店內幾乎所有庫存。（KTLA5電視台）

在監控探頭被破壞前，視頻記錄竊賊當時搬運大型設備時的巨大噪音，可能是燃氣噴火槍和鑽頭，能聽到明顯的鑽孔聲；囂張的竊賊，足足花了6小時，才打開三個保險箱中的兩個。

案發三天後的18日，老闆Kassis度假後回店，才發現商鋪遭竊；凌亂的場面，讓他十分震驚。Kassis說，珠寶店屋頂上留下犯罪痕跡，一個大洞顯示盜賊當晚是從該處突破闖入，他們偷走店內幾乎所有珠寶庫存，「其中有一大袋約600克拉的鑽石，還有很多金鍊子、黃金，總價值80萬元左右」。

有監控攝像拍到其中兩名竊賊，但到目前為止，警方還很難辨認他們的身分。老闆描述現場畫面，他看到兩個嫌疑人，一個從門外探出頭，另一個敲打窗戶，提醒其餘人應該離開現場。