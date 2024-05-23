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全美亞裔總商會餐廳支持金 申請進入最後一周

洛杉磯訊
全美亞裔總商會餐廳支持獎金申請進入最後一周，亞裔總商會呼籲商家不要錯過5月31日的最後申請截期。（全美亞裔總商會提供）
全美亞裔總商會餐廳支持獎金申請進入最後一周，亞裔總商會呼籲商家不要錯過5月31日的最後申請截期。（全美亞裔總商會提供）

全美亞裔總商會（National ACE）「AAPISTRONG」餐廳支持金申請進入最後一周，亞裔總商會呼籲商家不要錯過5月31日的申請截止日期。全國各地符合條件的亞太裔餐廳，將獲得5000至2萬5000元不等的補助金。

由Grubhub贊助的全美亞裔總商會「AAPISTRONG」餐廳支持金活動，今年進入第四年。全美亞裔總商會總裁兼執行長董繼玲表示，補助計劃三年來已向全國351家亞太裔餐廳業主，發贈超過500萬元的支持金，幫助他們僱用新員工、維修和擴大餐廳空間、更換舊廚房設備、保留行銷部門等。今年的計劃繼續面向全國亞太裔餐廳開放，符合條件的餐廳，將獲得5000至2萬5000元不等的的資金補助。頒獎典禮將於2024年9月4日在Santa Clara舉行的全國年會上頒發。

本次餐廳支持獎金申請資格包括：餐廳必須是亞裔美國人/太平洋島民/夏威夷原住民多數擁有（至少51%股份）、餐廳需在美國且仍在營運、必須是營利性企業、必須出示其主要許可活動為「準備和供應食品」的證明（不能是特許經營權，須有經濟需要證明）、資金須用於業務的增長和擴張、須展示社區影響力（文化/社區、招聘、慈善等）。

支持金申請網址為https://www.aapistrong.com/current-grants

亞裔 原住民 夏威夷

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