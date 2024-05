洛夫婦花35萬蓋後屋出租 月入4500元

姜恩與鄭周永的三房主屋。(Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝)

當泰勒斯(Catie Marques Teles)與沙法瑞(Scott Savarie)為了找尋洛杉磯 市的落腳處,花了六個月、還走了不少冤枉路,最後在Zillow上發現了鷹岩區的一間現代風ADU(Accessory Dwelling Unit. 即住家主建物之外增建可居住的附屬單位)。這間ADU有兩間臥房,廚房光可鑑人,還有許多樺木置物櫃,戶外有著1920年代常見的長車道,還有可以欣賞聖蓋博山脈的專屬露台。

兩人已經被忽悠過很多次,覺得這間ADU好到不像真的,但是兩個車庫改建的1000平方呎ADU不是擺好看的。泰勒斯是個產品行銷商,沙法瑞則是軟體工程師,當他們發現這間ADU離他們最好的朋友家步行只要四分鐘時,心想「大概上天註定就是它了。」

韓裔建築師夫婦姜恩(En Jang)與鄭周永(Jooyoung Chung)七年前買下這間1923年的西班牙風平房後,就開始設想要怎麼打造後院的ADU。身為韓國移民,夫妻倆在洛杉磯沒有什麼親戚,所以ADU當然不必考慮親戚使用的問題。

因此合力撐起Yeh-Yeh-Yeh建築工作室的夫妻檔,就打定主意要在後院充分實現他們的理想,並且依照州法規定蓋ADU增加收入。幾年間的思考,他們最後花了35萬4000元打造出新的ADU,租金 可達4500元。

•讓租客 感受像自己的家

雖然洛市的租屋市場正在降溫,但是他們的ADU仍有競爭力。Zillow顯示,洛市兩房的中位租金為3600元,鷹岩區低於3250元,洛縣庫爾富市則可以喊到4650元。鄭周永說,「我們為ADU花了很多心思,因為我們想讓租客感覺這就是他們的家。」

倆夫妻住進來四年後,ADU在2021年正式問市,大概有40組客人來看,雖然多數不是真的想租那麼貴的房子,但是姜恩與鄭周永卻意外找到最合適的租客,他們住了三年後搬去密西根州依親,然後是都33歲的泰勒斯與沙法瑞。

門前可停車廚房很完美

ADU的位置在長車道的尾端,門前就能停車,而後院才是租客室外活動的重點。雖然州法沒有規定,ADU一定要有車位,但夫妻倆還是留了車道與車位。泰勒斯也確實感受到心意,「這裡真的就像我們的家,我們經常到露台喝早晨的第一杯咖啡,一切都很平和。」

廚房也堪稱完美,包括30吋的Forno爐具與對流烤箱,32吋的Fisher & Paykel冰箱,料理台與開放式設計,用餐時還可以看著外面的院子。除了必備的兩間臥房與浴室,姜恩說他們也不想浪費走廊的空間,因此在這裡加了很多儲物櫃、洗衣機與乾衣機。

ADU的風格是現代簡約風,跟主屋的西班牙風大不相同,但是整體還是維持低調風,從街上看來並不顯眼,窗戶也都經過設計,不讓周圍三邊的鄰居窺視屋內。

內裝簡單租客也可發揮

姜恩與鄭周永在韓國念的大學,然後在南加建築學院(SCI-Arc)取得碩士。他們在設計ADU的外觀時充分發揮了美感,大膽利用各類元素,包括可以為露台遮蔭的幾何屋簷,但鄭周永說,內裝維持簡約風,方便租戶以自己的方式布置。

ADU的外牆則利用類似韓國傳統風的碎石與沙礫混合,以阻絕熱氣。曾經在舊金山與德國柏林住過的泰勒斯與沙法瑞就說,「室內真的很舒服、涼快,這點在一般租房是找不到的」。

儲藏空間夠混亂放櫃子

而且因為知道收納是個大問題,所以建築師夫婦花了4萬元在木作上,因為儲藏空間夠,泰勒斯與沙法瑞說儘管ADU只有1000平方呎,但是感覺卻比舊金山米慎區的1500平方呎感覺還寬敞,更別提柏林那間建於1902年的房子了。

把運動器材、行李箱、吉他都收進櫥櫃裡的沙法瑞開玩笑說,「混亂留在櫃子裡就好」,正因為他與泰勒斯都喜歡整潔,所以有這麼多儲物空間真是太好了,「我們的東西根本放不滿這麼多空間。」

回顧三年前的首次出租,鄭周永說他緊張到第一晚根本沒睡,擔心萬一任何事出了差錯。但是現在的他已經能夠立刻到場服務,尤其是在實際參與ADU建造過程後,完全瞭解出了問題從哪解決最快。

朋友來住也不會顯狹窄

至於這間ADU哪些地方好,泰勒斯很努力地濃縮成幾點。她說她喜歡屋子的採光,這種方式是經過特殊設計且獨一無二的;她也喜歡設計風格的實用感,「就算只有我們兩個人常住,但是朋友來也不會顯得狹窄」。

泰勒斯與沙法瑞都很開心能跟房東當朋友,不只是買賣而已。姜恩與鄭周永當然也這樣覺得,而且他們最近還開始打網球。泰勒斯有點不服氣地說,「我們會越來越好,準備好下一次較量吧」。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Lisa Boone,攝影Amanda Villarosa。原文連結:

They spent $354,000 to build a modern ADU. Now they rent it out for $4,500 a month