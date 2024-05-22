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洛夫婦花35萬蓋後屋出租 月入4500元

洛時記者╱Lisa Boone，編譯╱胡立宗
姜恩與鄭周永的三房主屋。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
姜恩與鄭周永的三房主屋。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）

當泰勒斯（Catie Marques Teles）與沙法瑞（Scott Savarie）為了找尋洛杉磯市的落腳處，花了六個月、還走了不少冤枉路，最後在Zillow上發現了鷹岩區的一間現代風ADU(Accessory Dwelling Unit. 即住家主建物之外增建可居住的附屬單位）。這間ADU有兩間臥房，廚房光可鑑人，還有許多樺木置物櫃，戶外有著1920年代常見的長車道，還有可以欣賞聖蓋博山脈的專屬露台。

兩人已經被忽悠過很多次，覺得這間ADU好到不像真的，但是兩個車庫改建的1000平方呎ADU不是擺好看的。泰勒斯是個產品行銷商，沙法瑞則是軟體工程師，當他們發現這間ADU離他們最好的朋友家步行只要四分鐘時，心想「大概上天註定就是它了。」

韓裔建築師夫婦姜恩（En Jang）與鄭周永（Jooyoung Chung）七年前買下這間1923年的西班牙風平房後，就開始設想要怎麼打造後院的ADU。身為韓國移民，夫妻倆在洛杉磯沒有什麼親戚，所以ADU當然不必考慮親戚使用的問題。

因此合力撐起Yeh-Yeh-Yeh建築工作室的夫妻檔，就打定主意要在後院充分實現他們的理想，並且依照州法規定蓋ADU增加收入。幾年間的思考，他們最後花了35萬4000元打造出新的ADU，租金可達4500元。

•讓租客感受像自己的家

雖然洛市的租屋市場正在降溫，但是他們的ADU仍有競爭力。Zillow顯示，洛市兩房的中位租金為3600元，鷹岩區低於3250元，洛縣庫爾富市則可以喊到4650元。鄭周永說，「我們為ADU花了很多心思，因為我們想讓租客感覺這就是他們的家。」

倆夫妻住進來四年後，ADU在2021年正式問市，大概有40組客人來看，雖然多數不是真的想租那麼貴的房子，但是姜恩與鄭周永卻意外找到最合適的租客，他們住了三年後搬去密西根州依親，然後是都33歲的泰勒斯與沙法瑞。

門前可停車廚房很完美

ADU的位置在長車道的尾端，門前就能停車，而後院才是租客室外活動的重點。雖然州法沒有規定，ADU一定要有車位，但夫妻倆還是留了車道與車位。泰勒斯也確實感受到心意，「這裡真的就像我們的家，我們經常到露台喝早晨的第一杯咖啡，一切都很平和。」

廚房也堪稱完美，包括30吋的Forno爐具與對流烤箱，32吋的Fisher & Paykel冰箱，料理台與開放式設計，用餐時還可以看著外面的院子。除了必備的兩間臥房與浴室，姜恩說他們也不想浪費走廊的空間，因此在這裡加了很多儲物櫃、洗衣機與乾衣機。

ADU的風格是現代簡約風，跟主屋的西班牙風大不相同，但是整體還是維持低調風，從街上看來並不顯眼，窗戶也都經過設計，不讓周圍三邊的鄰居窺視屋內。

內裝簡單租客也可發揮

姜恩與鄭周永在韓國念的大學，然後在南加建築學院（SCI-Arc）取得碩士。他們在設計ADU的外觀時充分發揮了美感，大膽利用各類元素，包括可以為露台遮蔭的幾何屋簷，但鄭周永說，內裝維持簡約風，方便租戶以自己的方式布置。

ADU的外牆則利用類似韓國傳統風的碎石與沙礫混合，以阻絕熱氣。曾經在舊金山與德國柏林住過的泰勒斯與沙法瑞就說，「室內真的很舒服、涼快，這點在一般租房是找不到的」。

儲藏空間夠混亂放櫃子

而且因為知道收納是個大問題，所以建築師夫婦花了4萬元在木作上，因為儲藏空間夠，泰勒斯與沙法瑞說儘管ADU只有1000平方呎，但是感覺卻比舊金山米慎區的1500平方呎感覺還寬敞，更別提柏林那間建於1902年的房子了。

把運動器材、行李箱、吉他都收進櫥櫃裡的沙法瑞開玩笑說，「混亂留在櫃子裡就好」，正因為他與泰勒斯都喜歡整潔，所以有這麼多儲物空間真是太好了，「我們的東西根本放不滿這麼多空間。」

回顧三年前的首次出租，鄭周永說他緊張到第一晚根本沒睡，擔心萬一任何事出了差錯。但是現在的他已經能夠立刻到場服務，尤其是在實際參與ADU建造過程後，完全瞭解出了問題從哪解決最快。

朋友來住也不會顯狹窄

至於這間ADU哪些地方好，泰勒斯很努力地濃縮成幾點。她說她喜歡屋子的採光，這種方式是經過特殊設計且獨一無二的；她也喜歡設計風格的實用感，「就算只有我們兩個人常住，但是朋友來也不會顯得狹窄」。

泰勒斯與沙法瑞都很開心能跟房東當朋友，不只是買賣而已。姜恩與鄭周永當然也這樣覺得，而且他們最近還開始打網球。泰勒斯有點不服氣地說，「我們會越來越好，準備好下一次較量吧」。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Lisa Boone，攝影Amanda Villarosa。原文連結：

They spent $354,000 to build a modern ADU. Now they rent it out for $4,500 a month

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2024-05-13/modern-adu-garage-conversion-inspiration-los-angeles）

鄭周永與姜恩。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
鄭周永與姜恩。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
泰勒斯與沙法瑞。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
泰勒斯與沙法瑞。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
泰勒斯與沙法瑞與極簡風的生活區。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍...
泰勒斯與沙法瑞與極簡風的生活區。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
也喜歡室內設計的泰勒斯，自己添購的室外椅。（Amanda Villarosa為洛...
也喜歡室內設計的泰勒斯，自己添購的室外椅。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
ADU後院的一景。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
ADU後院的一景。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
建築師夫婦姜恩與鄭周永希望租客覺得ADU是自己的家。（Amanda Villar...
建築師夫婦姜恩與鄭周永希望租客覺得ADU是自己的家。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
主臥室。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
主臥室。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
一應具全的廚房與餐廳。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
一應具全的廚房與餐廳。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
浴室一景。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
浴室一景。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
泰勒斯沿著臥室的外牆走過。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
泰勒斯沿著臥室的外牆走過。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
餐廳的另一邊就是客廳。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
餐廳的另一邊就是客廳。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
正好拿來放書的層架。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
正好拿來放書的層架。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）
沙法瑞最喜歡的特點，ADU的門廊設計。（Amanda Villarosa為洛杉磯...
沙法瑞最喜歡的特點，ADU的門廊設計。（Amanda Villarosa為洛杉磯時報拍攝）

租客 洛杉磯 租金

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