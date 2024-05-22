眾議員特別選舉 方文思勝出 接麥卡錫任期

加州眾議員方文思在特別選舉中擊敗對手布德羅，將接下前眾議院議長麥卡錫餘下的聯邦眾議員任期。（電視新聞截圖）

美聯社（Associated Press）報導，獲得前總統川普背書的加州 華裔眾議員方文思（Vince Fong）21日在特別選舉中勝出，接下了被罷免的前眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）餘下的眾議員任期，該任期將於明年1月結束。

同樣獲得麥卡錫背書的方文思，21日在加州中谷農業地帶的第20選區擊敗了共和黨 同僚、杜拉瑞縣（Tulare County）警長布德羅（Mike Boudreaux）。美聯社表示，由於川普出面為方文思背書，這場特別選舉被外界視為是測試川普影響力的一次投票。

川普2月公開表態支持方文思，稱方文思是「真正的共和黨人」。而方文思對手布德羅的支持者包括了川普政府前國家情報局代理總監格瑞尼爾（Richard Grenell），以及方文思家鄉貝克斯菲（Bakersfield）的共和黨加州參議員格羅夫（Shannon Grove）。

方文思在贏得選舉後發出聲明說：「隨著競選活動結束，真正的工作現在正式展開。」他表示，未來他會將工作重點放在邊境安全、支持小型企業，以及對地區農業非常重要的蓄水設施進行投資。

美聯社表示，在眾議院52個加州席位中，共和黨目前僅占11席。隨著方文思勝選、麥卡錫曾代表的選區仍掌握在共和黨手中，讓共和黨的加州聯邦眾議員增加一席至12席。眾議院現在有217名共和黨議員，213名民主黨議員，5個席位出缺，包括麥卡錫的前席位。

目前還不清楚方文思將於何時宣誓就職，這將由現任眾議院議長強生（Mike Johnson）決定。由於這次特別選舉的任期僅到明年1月，方文思和布德羅將於11月再度對決，勝出者將出任完整的兩年任期。

布德羅也發出聲明表示，他已致電方文思表達祝賀之意，感謝志工和捐款者的支持，並稱已經為11月的選舉做好了準備。

布德羅說：「加州面臨著史上從未有過的犯罪危機，這正是我為何會更加努力的理由，為的是創造一個更安全的中谷和更安全的加州。」

一些選民可能會對方文思和布德羅今年出現在兩場聯邦眾議員選舉中感到困惑，包括3月5日的完整任期初選，以及3月19日的特別選舉初選。事實上，前者是選出可進入11月決選的候選人，後者是選出將接替麥卡錫餘下任期的候選人。

方文思在3月的初選中獲得42%的選票，布德羅獲得26%的選票。根據聯邦紀錄，方文思在競選資金方面以3比1的比例超過布德羅。