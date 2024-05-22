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「揭開黃柳霜的面紗」 她的傳家寶是...

記者張宏/洛杉磯即時報導
百年前，黃柳霜當時出入境記錄的文件。（記者張宏／攝影）
百年前，黃柳霜當時出入境記錄的文件。（記者張宏／攝影）

她出身在洛杉磯華埠洗衣店，117年後她的頭像鑄在美國25美分硬幣上。這個人就是獲國際認可、首位美國華裔電影明星黃柳霜 (Anna May Wong)。華美博物館（CAM）22日開啟「揭開黃柳霜的面紗」展覽，展示她的生平傳奇和遺物。

（影音來源：記者張宏）

華美博物館董事何欣晏 (Tina He)表示，展覽契機是2022年黃柳霜成為第一位躍上美國硬幣的亞裔美國人，黃柳霜不畏艱險，挑戰傳統，是一位開拓者。在五月亞太裔傳統月，舉辦活動向她致敬再合適不過，而且黃柳霜還是洛杉磯本地人。

何欣晏說，策展歷時兩年，展出黃柳霜的照片、罕見電影片段、原版電影院大堂卡片、海報、壁畫，及她早期一部電影中所佩戴的項鍊和手鐲。在原屬於黃柳霜，後來成為傳家之寶並傳給其侄女Anna Wong的物品中，有一副麻將，還有刻有黃柳霜名字的梳妝盒及一封手寫信，這展示出黃柳霜鏡頭外的家庭生活。此外限量展出的還有德懷特．克利夫蘭 (The Dwight M. Cleveland Collection) 收藏的黃柳霜主演電影的原始電影院大堂卡片。

黃柳霜的祖父母19世紀末抵達加州，黃柳霜1905年出生在洛杉磯華埠一家洗衣店，父母是來自台山的美國華裔第二代。1922年她主演第一部電影「海逝」，1924年，黃柳霜已成為國際明星和時尚偶像。1934年，她被譽為「世界上最佳服飾之女士」。黃柳霜職業中演出數十部電影、戲劇、廣播及電視節目。她也是首位亞裔演出美國電視連續劇「柳霜夫人的畫廊」。

彼時的美國社會對華人存在刻板印象，且有諸多限制；這反映在黃柳霜電影職涯中，1935年米高梅公司拒絕讓她演出賽珍珠小說的電影版「大地」中華裔女主角，因此她錯失角逐奧斯卡最佳女主角獎項的機會。黃柳霜因為對好萊塢給她的刻板角色感到失望，於是創辦個人製片公司，專注中國故事與文化。

華美博物館館長張耀龍 (Michael Truong) 表示，博物館作為一家致力保持探索、教育暨公共服務培育非營利機構，很榮幸能夠將這些獨特的收藏品向民眾展示，為今天的人們帶來啟示。

該展覽截至至2025年1月26日。華美博物館地址是425 N. Los Angeles Street, Los Angeles, CA 90012 。開放時間：上午10時至下午3時，（星期一休館）。網址：www.camla.org。

華美博物館館長張耀龍 (Michael Truong，左) 和華美博物館董事何欣...
華美博物館館長張耀龍 (Michael Truong，左) 和華美博物館董事何欣晏。（記者張宏／攝影）
華美博物館（CAM）22日開啟「揭開黃柳霜的面紗」展覽，從24日開始到明年1月2...
華美博物館（CAM）22日開啟「揭開黃柳霜的面紗」展覽，從24日開始到明年1月26日向民眾展示她的生平與傳奇。（記者張宏／攝影）
她早期一部電影中所佩戴的項鍊和手鐲。（記者張宏／攝影）
她早期一部電影中所佩戴的項鍊和手鐲。（記者張宏／攝影）
成為傳家之寶並傳給其侄女Anna Wong的物品中有一副麻將，還有刻有黃柳霜名字...
成為傳家之寶並傳給其侄女Anna Wong的物品中有一副麻將，還有刻有黃柳霜名字的梳妝盒。（記者張宏／攝影）

博物館 洛杉磯 華裔

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