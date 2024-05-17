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火山噴發、白老虎將成記憶 賭城The Mirage酒店將拆除

編譯胡立宗／即時報導
The Mirage在臉書上公告7月歇業。（The Mirage臉書）
The Mirage在臉書上公告7月歇業。（The Mirage臉書）

以「火山爆發」享盛名、拉斯維加斯賭城大道上的地標之一「The Mirage」將於2024年7月17日歇業，80英畝的原址將拆除改建為「Hard Rock Las Vegas」，預計2027年開業並包括700呎高的巨型吉他。「The Mirage」7月14日開始停止訂房，已經完成的預約將取消或退費。

The Mirage於1989年開幕，並掀起豪華賭場的風潮，使得賭城大道在1990年代改頭換面。不過在Hard Rock International於2022年收購後，集團便表示，在思考未來開發計畫時，The Mirage將維持營運，不過當Hard Rock Las Vegas定案後，The Mirage也將熄燈。

Hard Rock集團的董事長Jim Allen表示，感謝拉斯維加斯的社群，在The Mirage經營34年後，願意接受Hard Rock的改建計畫。在這之前，另一個地標、67年歷史的Tropicana Las Vegas已於4月歇業，原地改建棒球場以接納MLB運動家隊。

KTLA電視台指出，The Mirage帶給賭城許多美好回憶，包括第一個建築藝術「火山噴泉」，還有Siegfried與Roy的馴虎秀， 太陽馬戲團（Cirque du Soleil）的演出，與找回Paul McCartney、Ringo Starr同台重溫披頭四經典。

Hard Rock International表示，The Mirage現有3000名員工將全數資遣，總金額超過8000萬元。代表其中1700人的內華達州「廚工工會」（Culinary Workers Union）回應，2023年的合約規定，除了每一年年資可領2000元的資遣費，還承諾員工可以在新飯店完成後優先回任，因此工會將確保會員的權益。

賭城 內華達州 MLB

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