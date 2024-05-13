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金瑞瑤赴美見證兒子南加大畢業 母親節喜極而泣

記者張庭瑜／洛杉磯市即時報導
金瑞瑤（右）與許安進（左）赴美出席兒子許凱天（中）畢業典禮，見證兒子完成學業。（金瑞瑤提供）
金瑞瑤（右）與許安進（左）赴美出席兒子許凱天（中）畢業典禮，見證兒子完成學業。（金瑞瑤提供）

曾在台灣紅極一時的「玉女歌手」金瑞瑤，10日與影視圈資深人士、丈夫許安進一同抵達洛杉磯，出席兒子許凱天在南加州大學（USC）的畢業典禮。適逢母親節周末，看到身穿學士服的兒子與其他畢業生一同進場時，金瑞瑤內心滿是感動與驕傲。她表示，這是一份最難忘、最特別的母親節禮物。

金瑞瑤在80年代以玉女形象聞名歌壇，2000年後逐漸淡出演藝圈，全心投入家庭生活。談及許凱天的成長與畢業，她讚揚兒子認真、打拼拚的精神令人敬佩。金瑞瑤表示，由於校園反戰示威，USC畢業典禮取消了主舞台的大型活動，改為各個系所分開舉辦。但在畢業典禮上，當樂隊演奏起來時，所有家長都無比興奮，這是一種非常特別的體驗。

許凱天畢業自USC環境科學與健康學系（Environmental Science and Health）。談及選擇該學系的緣由，他表示，自己從小熱愛大自然，高中時期的一堂環境科學課程更加深了他對這個領域的興趣，之後積極參與環保活動，曾利用馬糞製作有機肥料，這一創新舉措不僅贏得了台北市長頒發的環保獎，也透過將種植的蔬菜義賣給年長者和兒童，將環保意識與社會貢獻結合，義賣所得全部捐獻給了當地的社會機構。

而大學四年的學習旅程對許凱天而言並非一帆風順，金瑞瑤回憶起許凱天大一時，學校因受疫實施線上教學，許凱天也需在台灣遠程修課，過著日夜顛倒的生活。當時兒子必須克服時差，過著傍晚吃完飯立即就寢，凌晨2時起床視訊上課的日子，直到大二才赴美展開校園生活。

金瑞瑤與許安進也形容兒子從小個性純真善良，凡事總是堅持到底，這份品格也獲得眾多師長的肯定。許凱天在校期間不僅學業表現優異，還積極參與課外活動，曾在校樂隊以吹奏長號擔任首席，並於文化盃比賽中連續兩屆榮獲第一名。

許安進欣慰地表示，兒子在USC就讀期間學會獨立生活，整理家務井井有條。他笑著回憶道：「凱天在台灣讀書時，曾是個相當調皮的孩子，但隨著成長也成熟許多。」許安進更自豪地提到，後來老師們紛紛表示很榮幸能教導這麼優秀的學生。金瑞瑤則讚許兒子雖為獨子，卻有著超越同齡孩子的成熟與體貼，總是細心觀察周遭人事物，樂於與母親分享生活點滴，不僅會陪她逛街、運動，還會為她煮早餐、整理家務，讓她感到既驕傲又窩心。

許凱天接受採訪時，也對父母表達了感謝之意。他表示，畢業後他計畫先返回台灣沉澱一段時間，再視情況考慮出國攻讀研究所或投入職場。金瑞瑤與許安進對兒子的前景抱持開放態度，支持兒子做有興趣的事。許安進表示，孩子的快樂就是最大的心願。無論未來選擇何種方向，只要凱天能擁有快樂的人生，他們就心滿意足了。

在畢業典禮上，金瑞瑤一家人緊緊相擁，臉上洋溢著幸福與感動的笑容，也為這個特別而難忘的母親節周末畫下完美句點。

金瑞瑤與許安進夫婦在許凱天畢業時也期許他能擁有快樂人生。（金瑞瑤提供）
金瑞瑤與許安進夫婦在許凱天畢業時也期許他能擁有快樂人生。（金瑞瑤提供）
在畢業典禮上，金瑞瑤一家人緊緊相擁，臉上洋溢著幸福與感動的笑容，也為這個特別而難...
在畢業典禮上，金瑞瑤一家人緊緊相擁，臉上洋溢著幸福與感動的笑容，也為這個特別而難忘的母親節周末留下難忘的回憶。（金瑞瑤提供）

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