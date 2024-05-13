快餐太貴怨聲高 麥當勞將推5元套餐拉動消費

快餐太貴怨聲高，麥當勞將推5元套餐吸引消費。（Pexels）

隨著快餐價格上漲，顧客消費意願減弱，麥當勞 將推出五元套餐，以吸引更多顧客。

根據ABC7電台的報導，麥當勞即將推出五元套餐，可能是一個麥香雞肉堡（McChicken）加一份薯條和一份飲料，也可能是雙層漢堡（McDouble）加薯條加一份薯條和一份飲料。目前麥當勞菜單上有1元、2元、3元這樣的低價單品，但還未有5元低價套餐。

彭博報導，愈來愈多的消費者對價格不斷上漲的快餐和食品感到厭倦。在麥當勞的銷量未達到預期後，該公司執行長Chris Kempczinski在近日舉行的第一季度營收會議上表示，將「特別關注價格的可負擔性。」

麥當勞的競爭對手如漢堡王和Wendy’s近日也推出了五元套餐，Wendy’s近日還宣布每周三將向手機APP用戶贈送六個免費雞塊。

隨著快餐價格不斷上漲，許多民眾在社交媒體上表達不滿。一位網友Colleen Pipes在社交媒體上表示：「八塊雞塊加檸檬汁共14元。」這差不多趕上在高檔餐廳裡用餐了。

根據美國勞工部 數據，今年3月與2019年3月相比，美國快餐價格上漲33%，食品價格上漲26%。自價格上漲後，不少快餐業者的銷售開始下降，例如星巴克 的營收下跌了7%。星巴克發言人對ABC電視台表示，飲品價格上漲主要因為對單品進行的個性化調整。

除了快餐漲價，食品漲價也很明顯。根據美國農業部數據，2024年牛肉價格預計增長3.3%，雞蛋價格預計增長4.8%，糖的價格預計增長4.3%。