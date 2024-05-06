洛城巴士女司機被遊民拖街暴打 只因要對方買票

一名L.A. Dash巴士司機，5月5日遭到遊民當街暴打。（ABC7）

洛杉磯 公共交通襲擊事件再次發生，一名L.A. Dash巴士司機，5日遭遊民 當街暴打。據悉，發動攻擊的遊民女拒絕支付車費，並將司機拖到人行道毆打。現場影片顯示，兩人間發生激烈搏鬥。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA5等多家電視台報導，事件發生在5日下午1時左右，地點位於南中央大道（South-Central Avenue）和杰斐遜大道（Jefferson Boulevard）的交叉口，洛杉磯市警局（LAPD） 對這起案件作出回應。

現場畫面顯示，女巴士司機和女遊民發生激烈打架。遊民將躲在玻璃屏障後的司機，從巴士車上拖到人行道，持續暴力襲擊。女遊民拉著巴士司機的制服，對後者臉部至少打一拳，司機開始反擊，並反覆喊道「放開我」。經過幾分鐘激烈爭吵、打架後，巴士司機回到車內，將遊民拒之門外，然後開車離開。

根據OnScene電視台的報導，事情起因是這名女遊民，拒絕支付乘車費後開始襲擊公車司機；目擊者稱，糾紛發生在遊民未付車費試圖登上公車時，司機拒絕讓她上車。據悉，Dash巴士由洛杉磯交通部門運營，乘坐費用僅為0.50元，老年人和殘疾人只需0.25元。LADOT網站資料顯示，Dash巴士在市中心和全市27個社區都設有公交車站。

目前尚不清楚被攻擊司機的傷情，及是否在當地醫院接受治療。警方表示，遊民嫌犯已被拘留，但尚未公布她將面臨什麼指控。

洛杉磯公共交通最近頻頻發生惡性治安案件，地鐵 、巴士司機、乘客遭受一系列暴力甚至致命襲擊。洛杉磯地鐵董事會的一名成員公開表示，因為擔心人身安全，不會獨自搭乘公車。

4月22日，一名地鐵乘客在影城市（Studio City）下班回家途中被刺死，嫌疑人是遊民，後者在地鐵車廂隨意割喉刺死無辜者。4月13日，公車司機在Willowbrook地區被一名男子刺傷胸部，嫌犯被控謀殺未遂；3月21日，一名攜帶氣槍的遊民，劫持一輛Metro巴士，致使該車與多輛汽車發生碰撞事故，並最終撞向洛市中心的麗池卡登（Ritz-Carlton）飯店。