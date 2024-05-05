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華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

一名50多歲的華人女子，最近入境洛杉磯時，被海關當場詢問是否有返程機票，華女回答沒有，隨後她被帶進「小黑屋」，接受進一步審查。華女質疑，此前赴美時同樣沒有返程機票，但都順利通行，為何如今海關這般嚴格。

張女士此次專程來到洛杉磯看望女兒和孫子，因為疫情阻隔，她已經好幾年沒有見到孩子們。但入境海關時，張女士沒有順利通過，工作人員特意詢問有無返回中國機票。因返程時間未定，張女士沒有預訂返程機票，隨即她就被帶入所謂的 「小黑屋 」。

張女士回憶，她當時有些緊張，語言也不通，擔心被遣返回中國。被工作人員帶到另外一個房間，「之前我就聽說過小黑屋，但那裡並不是一間黑屋，燈光很明亮。」張女士看到燈火通明的房間裡排著很多人，心情也開始放鬆下來。等待一小時左右，工作人員前來詢問，再次問她為什麼沒有預定返程機票、以及來美目的，張女士如實回答，最終被放行。

對於這次「小黑屋」經歷，張女士表示，疫情前她也曾來美國探親旅遊，那時也沒有預定返程機票，但海關並沒有為難，很快放行通過。沒想到現在查得這麼嚴，張女士猜測，嚴查是不是跟最近偷渡入境美國的華人增加有關，並提出疑問，「如果我事先準備好返程機票，是不是就不會進小黑屋？」

洛杉磯旅遊資深人士顧彬彬認為，持旅遊簽證入境的遊客沒有返程機票，並非構成進「小黑屋」的主要原因，是否需要接受二次審查，由海關工作人員綜合判斷決定。他表示，很多遊客沒有返程機票，入境時會被多問一些問題，但不一定都進小黑屋，「如果海關沒有辦法核實更多信息，才需再次審查」。

如果遊客入境時出示返程機票、或行程單，可以讓海關官員判斷其在美停留的具體時間，這對順利入境會有一定幫助。但同樣重要的是，回答海關工作人員的提問、以及準備的資料是否符合邏輯性，比如來美目的是旅遊，但回程機票卻顯示五六個月後，這就不符合邏輯。行家建議，如果華人父母赴美探親，出示子女邀請函，以及子女在美國的一些文件證明，可有助通行。

顧彬彬解釋入境流程，海關執法人員通常會先通過APSI系統傳遞入境人員信息，並配合現場詢問進行初次檢查。如果執法人員在入境口岸認為有無法核實的當事人信息、或未攜帶所需全部文件，或者有初步懷疑，檢查員就有可能引導當事人進行二次檢查。這一過程會在專設的面談區進行，即俗稱的「小黑屋」。同時，也有一定比例的入境人員，會遇到完全隨機抽查。

接受二次檢查時，執法人員可能會要求當事人解鎖手機，查閱微信、推特等信息、以及手機存儲的短信、照片、視頻等內容；並查證當事人的陳述是否屬實，入境資料與申請簽證的資料是否相符，有無移民傾向等。通常，手機相冊、手機上的日程都是重點查詢內容。

二次檢查後，執法人員當場做出允許或拒絕入境的決定，如被拒絕入境，就會進入快速遣送程序（Expedited Removal）。快速遣送與法庭判決遣返不同，除非因刑事原因被扣留，當事人通常不可聘請律師，也不可向法庭起訴，伴隨而來的是當事人簽證通常會被註銷，且至少5年內不准入境。

洛杉磯 華人 簽證

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