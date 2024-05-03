再思冷戰時期台灣文化史 洛加大攜手台師大舉辦研討會

洛杉磯加大與國立台灣師範大學舉辦研討會「再思冷戰時期台灣的文化與歷史」（受訪者提供）

由洛杉磯加大 （UCLA ）亞太中心（Asia Pacific Center）與國立台灣師範大學（NTNU）共同舉辦的第7屆國際學術研討會，於4月19至20日在洛加大 舉行，本次研討會主題為「再思冷戰時期台灣的文化與歷史」。與會人士包括主辦方院校的學者和來自於普林斯頓大學、多倫多大學、國立成功大學等國內外頂尖大學的學者，會議吸引了不少南加的師生及社區學者參會，前來聽取報告並積極參與互動交流。

此次跨學科、跨領域的交流與討論，不僅深化了與會者對冷戰時期的台灣諸多議題的理解和認識，也激盪出更多思考的火花與合作的契機。該研討會由洛加大史書美（Shu-mei Shih）教授和博士研究生陸棲雩（Faye Lu）主導策畫。為期兩天的會議共發表17篇論文並設有6個主題專場，分別以「台灣在全球冷戰的地位」、「冷戰時期台灣的中國文化性的批評方法」等論題展開討論。在會議開幕式中，洛加大國際研究副校長David Kim教授，亞太中心主任周敏教授，UCLA-NTNU台灣研究項目主任史書美教授及博士生陸棲雩分別致歡迎辭開啟會議。三位教授除感謝台師大對於兩校交流的巨大貢獻與各領域學者的共襄盛舉外，亦特別強調本次研討會主題與台灣研究的重要性，以及回顧前六屆研討會的成功經驗。

為期兩天的研討會的眾篇論文以歷史、政治、文學等為切入點個別探究台灣冷戰時期的獨特情境，從其思辨在如何可能擺脫「舊冷戰」和「新冷戰」的理論框架之際，展現台灣在全球爭端中的獨特潛力。會議最後由史書美教授主持閉幕座談會，參與者分別發表其於此研討會中所獲得之寶貴心得，並為所有講者發表的論文彙編成書之規劃取得合作共識。此次會議取得了豐厚成果和圓滿成功，為今後繼續深入开展冷戰時期台灣的研究具有重要的促進作用。