洛縣定4月30日為「珍芳達日」 表彰女星倡導全球環境主義

洛杉磯縣30日宣佈將4月30日定爲「珍芳達日（Jane Fonda's Day）」，以表彰這位好萊塢有影響力的女演員（右二）對倡導全球環境正義所作出的承諾和努力。（照片取自Fox 11）

洛杉磯 縣30日宣布將4月30日定為「珍芳達日（Jane Fonda's Day）」，以表彰這位好萊塢有影響力的女演員對倡導全球環境正義所作出的承諾和努力。

在當天的定名儀式上，洛杉磯縣政委員Lindsey Horvath讚揚珍芳達為提高全球環境正義意識的長期努力。芳達接受這項榮譽並向觀眾發表講話，鼓勵人們用選票來爭取環境正義。她說，「大多數美國人都非常擔心正在發生的事情，但他們不一定會帶進投票 站」，「所以鼓勵每個人，你的同事，你的家人，你的朋友，當你投票時，心中有氣候」。

Horvath一周前提議將4月30日定為洛縣的「珍芳達日」，她表示，珍芳達不僅透過銀幕形象的塑造造就了自己輝煌的職業生涯，同時捍衛和促進環境永續發展和社會正義。

珍芳達1937年12月21日出生在紐約，父親Henry Fonda是知名演員，母親Frances Ford Seymour是一位有影響力的社區活動家。

珍芳達演藝生涯跨越60多年，以《克魯特（Klute）》、《歸來（Coming Home）》、《金色池塘（On Golden Pond）》等贏得兩項奧斯卡、兩項英國學院電影和電視藝術獎以及七項金球獎。

她同時也是環保活動的倡議者，認為人類應對氣候變遷 並保護地球資源負責，芳達多次領導環保抗議和示威活動，包括她每周周五在華盛頓特區進行消防演習，敦促政策制定者立即採取行動應對氣候危機。