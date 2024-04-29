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4蒙面劫匪開槍破門搶劫 南加華人區年長者受傷

邊界移民危機 美墨兩國總統下令採具體措施遏止

4蒙面劫匪開槍破門搶劫 南加華人區年長者受傷

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
4蒙面劫匪開槍射穿玻璃，強行闖入亞市公司搶劫。（記者邵敏／攝影）
4蒙面劫匪開槍射穿玻璃，強行闖入亞市公司搶劫。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的熱鬧地區，日前發生一起十分驚悚的入室搶劫案。案發時，這家企業已經關門，但室內仍有人在，4名蒙面劫匪開槍射穿玻璃強行闖入，導致一名受害者中彈。截至29日發稿，警方仍在搜捕這些亡命之徒。

案件發生在4月26日（周五）晚10時40分左右，地址位於東聖克拉拉大道（East Santa Clara Drive）100號街區的一家公司。亞凱迪亞市警局稱，4名嫌犯都戴口罩，他們試圖闖入已經關門的公司；警方證實，當時房間內還有人在，但門已經上鎖。

4名囂張的嫌犯無法進入，他們就用槍射穿玻璃強行闖入。警方表示，其中一顆子彈擊中一名受害者的腿部。傷者後來被送往醫院救治，目前情況穩定。犯罪嫌疑人闖入室內後，實施瘋狂搶劫並逃跑。根據受害者描述，嫌疑人駕駛的車輛，是一部較新的白色或銀色四門轎車，可能是克萊斯勒（Chrysler）汽車。

案發現場就在亞市中心，靠近地鐵站站口，附近有美國銀行、希爾頓酒店以及眾多商家、辦公樓，很是熱鬧，來往車輛也非常多。亞市議員王愛琳表示，由於案件重大，案發當晚市議員就收到案情通報。據她所知，被搶劫的是一家醫療運輸公司，案發時，公司辦公室內有4人，其中一位長者不幸中槍，並被送往附近的杭廷頓醫院（Huntington Hospital）救治。嫌犯的體貌特徵、以及具體搶劫什麼財物，當局尚未公佈。

因為4名持槍嫌犯仍在逃，當局提醒民眾注意安全，時刻警惕周遭環境。王愛琳表示，亞市警局正全力調查此案，希望盡快緝拿在逃嫌犯，保護民眾生命、財產安全。任何有本案訊息的人，請致電亞市警察局626-574-5151；如果希望提交匿名舉報，可以致電洛杉磯地區滅罪熱線 (800) 222-TIPS (8477) ，或者訪問 Crime Stoppers 網站。

案發現場位於East Santa Clara Drive 100號街區的一家公司...
案發現場位於East Santa Clara Drive 100號街區的一家公司。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 洛杉磯 地鐵站

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