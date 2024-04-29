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南加同一路段 接連兩起重大交通事故 已6人喪生

洛杉磯訊
28日晚，羚羊谷138號公路兩車相撞，造成5人喪生。（KTLA5電視台）
28日晚，羚羊谷138號公路兩車相撞，造成5人喪生。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣羚羊谷（Antelope Valley）138號公路（State Route 138），不到10個小時，同一路段發生兩起重大交通事故，已造成6人死亡，事故原因仍在調查中。

根據KTLA5電視台報導，第一起交通事故發生在4月28日（周日）晚8時，第二起發生在29日（周一）凌晨5時30分。事發地點都在羚羊谷梨花公路（Pearblossom Highway）同一段路段，相距不到半哩，10個小時內，兩起交通事故已造成6人喪生。

報導指出，28日晚8時12分，138號公路靠近東106街（106th Street East），兩輛車相撞，造成5人當場死亡。急救人員在灌木叢中發現一輛藍色豐田汽車（Toyota），車頂掀起，另外還有一輛三菱汽車（Mitsubishi）翻倒在路肩上。加州公路巡警局（CHP）發言人表示，兩輛車的司機、以及其中一輛車內的三名乘客均在事故中遇難，目前尚不清楚受害者的年齡和性別。目擊者指出，另有一人被送往醫院，情況危急。這起致命的碰撞事故，引發長達數小時的車道封閉，並於次日凌晨4時左右恢復通車。

相同地點的第二起交通事故，在恢復通車後很快發生。CHP發言人證實，29日凌晨5時30分左右，138號公路靠近Hampel大道，一輛大型卡車和一輛本田小型貨車相撞，現場有一人死亡。目前還沒有關於車禍、受害者的更多詳細資料。

兩起事故的原因，都仍在調查中。當地居民指出，社區對138號公路事發路段的關注已有一段時間，兩天前加州交通廳（Caltrans）剛與其他機構舉行聽證會，討論這個路段存在的一些安全隱患問題。

29日凌晨，羚羊谷138號公路兩車相撞，有一人死亡。（KTLA5電視台）
29日凌晨，羚羊谷138號公路兩車相撞，有一人死亡。（KTLA5電視台）

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