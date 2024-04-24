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洛華女回鄉4天3夜驚險無比 錯過航班又遇緊急迫降

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聯合航空19日航班出現安全隱患，迫降舊金山機場。（受訪者提供）
聯合航空19日航班出現安全隱患，迫降舊金山機場。（受訪者提供）

南加華人日前從洛杉磯飛香港，一路波折驚險，先是錯過航班，不得不改簽，沒想到登上新航班，飛機又出現安全隱患緊急迫降。回家的路長達四天三夜，經歷曲折困難，充滿戲劇性，但也收穫同行之人的溫暖。

根據洛杉磯居民陽陽敘述，母親鄧女士原定4月18日乘坐聯合航空（United Airlines），從洛杉磯飛往香港，沒想到在機場候機時睡著錯過航班，陽陽不得不幫媽媽改簽第二天起飛的聯合航空801號航班。

19日上午10時40分，鄧女士乘坐的航班離開洛杉磯國際機場。一小時後，正在上班的女兒陽陽突然收到航空公司發送的信息，稱這趟航班將降落舊金山，陽陽回憶當時很緊張，「我還在猜測，難道媽媽坐錯飛機？」她趕緊上網查詢，確定航班沒錯，但這架波音787-9客機飛行過程中，出現航空安全隱患，臨時決定緊急迫降。擔心媽媽的安危，陽陽更加緊張，她不斷撥打電話，但始終無人接聽。

一直等到中午12時，陽陽終於接到媽媽回電，表示飛機已經降落在舊金山國際機場。鄧女士描述大部分乘客情緒平穩，沒有出現特別慌亂場面，廣播提示迫降原因是機艙檢測到不明煙霧，機場工作人員上機檢查後，乘客才被允許下機。之後的等待漫長而焦急，陽陽最先收到航班提示，預計下午1時左右，飛機修好重新起飛；後又收到消息稱，需等到下午4時才可以恢復飛行；最後航司發消息表示，這趟航班已被取消，並提供乘客免費入住當地酒店。

聯合航空提供餐券，讓乘客在舊金山機場等待。（受訪者提供）
聯合航空提供餐券，讓乘客在舊金山機場等待。（受訪者提供）

因為擔心母親英文不好，一人入住酒店有麻煩，陽陽決定讓媽媽改簽當晚飛香港的其他航班。據悉，與鄧女士的遭遇一樣，事發現場共有176名乘客需要改簽，導致航班非常緊張。航司提出補償方案，如果旅客選擇其他航空公司從舊金山直飛香港，需自付機票費用；但一些轉機航班的機票，則可由聯合航空承擔。

舊金山飛仁川機場是21日，但轉機飛香港卻是20日。（受訪者提供）
舊金山飛仁川機場是21日，但轉機飛香港卻是20日。（受訪者提供）

經過多番協商，鄧女士最後預定19日晚舊金山飛韓國仁川，中途等待5小時後，再乘坐國泰航空到香港。陽陽回憶，當天航司系統非常混亂，他們檢查機票信息後發現一個很大錯誤。媽媽將要乘坐的轉機航班，從舊金山飛到仁川機場是當地時間21日，但第二段飛往香港的機票起飛時間卻是20日，「整整相差一天，也就是說，我媽媽到達韓國後，根本就不可能坐下一趟轉機航班。」陽陽馬上與客服電話交涉，但對方表示無法修改，之後輾轉更換四、五個客服不斷協商，花費多時才改成正確的飛行航班，「那天太多人在處理機票改簽，真的很混亂。」

回鄉之路經歷4天3夜，鄧女士終於平安抵達香港，她感慨旅途雖然艱難忐忑，但也遇到溫暖和關懷。飛機上，一位瘦小的香港女士一直在幫助語言不通的鄧女士，行李太重塞不進行李艙時，也是這位同行之人伸出援手，「真是一段難得的旅程體驗，值得記錄。」

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