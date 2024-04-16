羅蘭學區華女生有志抗震建築 獲頒Edison獎學金５萬

羅蘭學區華女生Ruby Wu（中）獲五萬元愛迪生獎學金。（RUSD提供）

南加 聖蓋博谷東部羅蘭學區（RUSD）近日宣布，羅蘭高中12年級華裔女生吳如碧（Ruby Wu，譯音）被評為2024年愛迪生學者（Edison Scholar），獲５萬元獎學金。她是30名獲選者之一，該獎項目的是幫助獲獎者進入大學的科學、技術、工程或數學（STEM）領域深造。華裔教委陳正治表示，這個獎項不僅是對獲獎學生鼓勵，也是對老師、家長鼓勵，恭喜祝福吳同學。

日前，羅蘭高中舉行頒獎儀式，獲獎者吳如碧對愛迪生公司提供的高額獎學金感到驚訝。她發表獲獎感言，希望學習對抗地震等自然災害方法，因為這些災害在加州 、台灣都很常見，而她的家人們分別生活在加州和台灣。她的願望是透過土木工程建設，找到能夠在全世界都可以實施的經濟而持續的抵禦地震方法。她希望在大學主修土木與環境工程，輔修政治學。她還想成為一名倡導者，並在職業生涯的某個時候參與政治。

吳如碧出生在南加州，後來去台灣生活，七年後返回出生地。她在核桃 市成長並參與社區公益活動，還擔任過核桃市青年委員會主席並展現領導能力，多次召集志工在核桃市舉辦家庭日活動。她最自豪的學術成績是AP歐洲歷史和AP美國歷史獲得滿分，很有成就感。平時喜歡做手工和解謎題。她也喜歡和爸爸一起打高爾夫球，提高球技。還製作了一個可以追蹤球速的雷達。在樂器方面，她可以演奏吉他、鋼琴，平時也喜歡玩電子遊戲。最自豪的個人成就是，在SkillsUSA加州建築繪圖競賽中獲得第二名。

吳如碧認為，她對羅蘭高中最大貢獻在數學俱樂部組織了多項活動，如數學遊戲問答（Math Jeopardy）、密室逃脫（Escape Room），展示數學的樂趣，學生參與度相當高，尤其那些原本對數學俱樂部不感興趣的學生。