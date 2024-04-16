我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

太空站金屬垃圾穿破佛州民宅屋頂 差點砸到人

羅蘭學區華女生有志抗震建築 獲頒Edison獎學金５萬

記者啟鉻／羅蘭岡即時報導
羅蘭學區華女生Ruby Wu（中）獲五萬元愛迪生獎學金。（RUSD提供）
羅蘭學區華女生Ruby Wu（中）獲五萬元愛迪生獎學金。（RUSD提供）

南加聖蓋博谷東部羅蘭學區（RUSD）近日宣布，羅蘭高中12年級華裔女生吳如碧（Ruby Wu，譯音）被評為2024年愛迪生學者（Edison Scholar），獲５萬元獎學金。她是30名獲選者之一，該獎項目的是幫助獲獎者進入大學的科學、技術、工程或數學（STEM）領域深造。華裔教委陳正治表示，這個獎項不僅是對獲獎學生鼓勵，也是對老師、家長鼓勵，恭喜祝福吳同學。

日前，羅蘭高中舉行頒獎儀式，獲獎者吳如碧對愛迪生公司提供的高額獎學金感到驚訝。她發表獲獎感言，希望學習對抗地震等自然災害方法，因為這些災害在加州、台灣都很常見，而她的家人們分別生活在加州和台灣。她的願望是透過土木工程建設，找到能夠在全世界都可以實施的經濟而持續的抵禦地震方法。她希望在大學主修土木與環境工程，輔修政治學。她還想成為一名倡導者，並在職業生涯的某個時候參與政治。

吳如碧出生在南加州，後來去台灣生活，七年後返回出生地。她在核桃市成長並參與社區公益活動，還擔任過核桃市青年委員會主席並展現領導能力，多次召集志工在核桃市舉辦家庭日活動。她最自豪的學術成績是AP歐洲歷史和AP美國歷史獲得滿分，很有成就感。平時喜歡做手工和解謎題。她也喜歡和爸爸一起打高爾夫球，提高球技。還製作了一個可以追蹤球速的雷達。在樂器方面，她可以演奏吉他、鋼琴，平時也喜歡玩電子遊戲。最自豪的個人成就是，在SkillsUSA加州建築繪圖競賽中獲得第二名。

吳如碧認為，她對羅蘭高中最大貢獻在數學俱樂部組織了多項活動，如數學遊戲問答（Math Jeopardy）、密室逃脫（Escape Room），展示數學的樂趣，學生參與度相當高，尤其那些原本對數學俱樂部不感興趣的學生。

她表示，她個人特質有三個方面：如果開始做某件事，都下定決心克服任何挑戰去完成；勇敢接受所遇到的任何挑戰；喜歡與不同背景的人一起工作並傾聽他們的說法。

獲獎女生吳如碧（Ruby Wu,譯音）在獲獎儀式上。（RUSD提供）
獲獎女生吳如碧（Ruby Wu,譯音）在獲獎儀式上。（RUSD提供）

加州 核桃 南加

上一則

星巴克上架全新「辣」味冰飲 驚喜還是驚嚇？

延伸閱讀

學委空席過多 第26學區籲修改教育法

學委空席過多 第26學區籲修改教育法
人與事／陳正治：熱情服務社區公益

人與事／陳正治：熱情服務社區公益
美股最錢線/漲勢能否延續 降息和財報是關鍵

美股最錢線/漲勢能否延續 降息和財報是關鍵
研究：汪星人對語言理解力超過人們想像

研究：汪星人對語言理解力超過人們想像
洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監

洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監
洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監

洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…

「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩