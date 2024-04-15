南加遊戲店一年內被搶三次 店員阻止遭持槍威脅

店員試圖阻止行搶男子。（店內監控畫面）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一家遊戲店，開業不到一年已經三次遭賊光顧。最近一次被搶的經歷讓店內員工仍心有餘悸，監控畫面記錄下了竊賊在店內囂張搶劫的全過程。

視頻來源：店內監控畫面 記者朱敏梓/後製

該事件發生在12日晚上約8時。位於Colton西谷大道800號街區的「Into the Retroverse」商店監視器畫面顯示，一名身穿深色連帽衫、戴著面罩的男子進入商店後，徑直走到一個陳列櫃後面。商店員工Arturo Garcia回憶，「他邊拿東西邊說：我需要錢，就在那時，我的好友Alex試圖阻止他的行為。」

畫面顯示，劫匪與商店的兩名員工發生爭執。經過一場爭執後，商店的大部分商品四處散落，三名男子倒在地上，劫匪的面罩也被揭下。Alex說，「我試圖把他扔到地上，就在那時他覺得累了，掏出了槍。」

該商店業主Jovanne Bernal稱，這名男子高舉槍指著店員，繼續在包裡裝滿偷來的商品，最後帶著價值3000至 5000元的神奇寶貝卡離開了商店。

Jovanne說，這已不是搶匪第一次盯上遊戲店，去年11月6日和感恩節，商店接連兩次被搶劫，當時該店開業僅七個月。店主已向警局提交了一份警方報告。警方表示，Colton城市廣場的管理層需要加強安全防範，以免有人再次受到攻擊，或更糟的是，被無意義地槍殺。