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餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

編譯胡立宗／即時報導
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

儘管速食業員工的時薪漲至20元引發熱議，但是加州其實還有很多人靠著連最低門檻都不到的薪資過活，這些人多數從事看護工作，半數年齡在35歲以上，更有四分之一超過50歲。

加州議會立法分析辦公室（LAO）的分析顯示，在2024年的調薪之前，占加州低收勞工比率最高的其實是家庭看護與協助人員，其中四分之三與加州居家護理計畫（IHSS）有關，最低工資不只受到聯邦、州法的影響，各縣的高低差別也很大。

其次是調薪前的速食業員工，再來是收銀員、零售業務、服務生與農民。至於16歲至24歲的低收入者，很多要不是家庭的主力收入來源，就是半工半讀的年輕人。其中，拉美裔占多數，比白人多了2.5倍，40%與另外兩人同住，因為負擔不起高漲的租金。

至於加州工資到底是高還低的問題，立法分析辦公室的結論是，加州的最低工資確實讓受薪者高於貧窮線，畢竟過去十年增加一倍，但同時間又不足以支應住居費用。在都會區中，就算時薪高出基本工資很多，可能也過不上像樣的生活。

其中又以IHSS工作人員的問題最為棘手。因為IHSS的架構混亂，各縣還能自定薪資，加上從業員多半會加入公會以爭取更高收入，因此不在2024年的調薪對象內。

同時，只領最低工資的人，在加州58個縣裡，只有三個能找到可負擔住房，供一家三口同住，這三縣是莫多克縣（Modoc County）、三一縣（Trinity County）與柯魯薩縣（Colusa County）。

洛杉磯與灣區部分大城雖然有高於加州的最低時薪，但是更多高消費地區沒有基本工資的保障，特別是最貴的九個縣裡只有五個高於加州規定，分別是馬連縣、蒙特瑞縣、橙縣、聖塔芭芭拉縣與聖塔克魯茲縣。

立法分析辦公室認為，在地方政府不調薪資的情況下，最終還是要由州議會制定新法，才能使低收的600萬人獲得生活保障。

加州 低收入 基本工資

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