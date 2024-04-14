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洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活

洛杉磯訊
遊民利用廢物，在110號高速公路旁建造房屋、花園。（Fox電視台）
遊民利用廢物，在110號高速公路旁建造房屋、花園。（Fox電視台）

洛杉磯遊民帶來的眾多社會現象，正在引起當地居民的憤怒和不滿，但有一名無家可歸者，他利用廢物建造屬於自己和家人的房屋、花園，並在里面「快樂、健康」地生活著。

（視頻來源：FOX電視台／記者邵敏後製）

洛杉磯縣阿羅約塞科（Arroyo Seco）沿岸，已成為無家可歸者聚居地。來自危地馬拉（Guatemala）的Alejandro Diaz，在高地公園（Highland Park）、緊挨著110號公路旁邊建造幢房子，這是他和女友的家，他們在這里已經居住兩年，遠離商家、學校、以及其他居民住宅。

Diaz利用廢棄物搭建家園，通過福斯電視台（FOX）拍攝的視頻畫面，可見房子就建造在河邊，遠遠看上去麻雀雖小五髒俱全，綠色的房頂、原色的木頭門窗、門前還圍著柵欄，有一條通往前門的水泥路。房屋一側有花園，里面種滿生機盎然的花草樹木。

房子建造在Arroyo Seco沿岸，屋主已在此居住兩年。（Fox電視台）
房子建造在Arroyo Seco沿岸，屋主已在此居住兩年。（Fox電視台）

雖然靠近高速公路，噪音不斷，但Diaz很滿意這個家。兩年前，他安裝梯子進入這小塊土地，並用滑輪和廢棄材料搭建這幢臨時房子。室內雖然擁擠，到處堆著各種生活物品，但仍有空間放置床、洗手間和電視機。對流浪街頭、或臨時搭帳篷住宿的遊民來說，這里確實是一個溫馨的住處。屋主表示，沒有警察、陌生人打擾，可以在這里安居樂業。

根據FOX的報道，洛市議員Eunisses Hernandez辦公室，對遊民建造房屋發表聲明稱，當局關注居住在營地及周圍的無家可歸者，聘請合作夥伴提供服務，包括醫療團隊、心理健康專業人員、以及協調住房安置的提供者。聲明同時指出，居住在該地區的很多遊民，最近已住進永久住房，或搬入新開設的臨時住房地點Northeast New Beginnings。目前，尚沒有足夠住房，容納洛杉磯地區超過4萬6000名無家可歸者，團隊正在與合作夥伴緊急建造更多遊民住宅。

尚不清楚當局是否會對遊民的自建住房採取措施，但屋主Diaz很顯然在這里享受著「快樂、健康」的生活。

房子小有規模，門前圍著柵欄，一側有個花園。（Fox電視台）
房子小有規模，門前圍著柵欄，一側有個花園。（Fox電視台）

遊民 洛杉磯 心理健康

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