洛市兩女過路被偷襲重傷 男嫌今日落網

威尼斯（Venice）海灘地區在最近的周末連續出現兩名女子在大街上突然被人從後面攻擊事件，一名29歲男子12日被捕。（laparks.org）

民眾和游人愛去的威尼斯（Venice）海灘地區，在最近周末發生兩名女子在大街上被人從身後攻擊事件，傷勢嚴重。一名29歲男子12日被捕，警方指稱他與兩起攻擊事件有關，保釋金325萬元。

兩起攻擊事件4月6日星期六連續發生在威尼斯海灘和附近的運河地區。負責本案調查的洛杉磯 警方表示，除了惡性攻擊外，嫌犯還涉嫌性侵。

警方表示，兩起攻擊時間均發生在6日上午和中午。首次攻擊時間在上午10時半左右，地點在威尼斯的Strongs Dr. 2700號街區。嫌犯從後面接近一名女子，並用鈍器猛擊其頭部，受害人當場昏迷不醒。大約一個小時後，嫌犯以同樣方式襲擊了另外一名在附近走路的婦女。警方表示，兩名受害者均受重傷，目前狀況不詳。

代表一名54歲受害者Klein建立GoFundMe 頁面說，Klein被攻擊者打到下巴有八處骨折，她的後腦勺有撕裂傷，臉部和頸部多處挫傷，並失去了幾顆牙齒。受害人正在接受下巴手術，醫生說需要多次手術才可能基本復原。

洛杉磯市11區市議員Traci Park在12日的一項記者會上呼籲目擊者向警方提供線索，她同時猛烈抨擊洛杉磯的司法政策導致了洛杉磯越來越不安全。她提醒民眾，不要以為上周末兩位被打重傷的受害人於己無關。「這事可能發生在我們中的任何一個人身上，包括你的鄰居、同事、朋友、姊妹、你的妻子」，是所有人都應該認真對待洛杉磯公共安全問題的時候了。

洛市警局舉報電話：213-473-0447。匿名舉報800-222-8477，或lacrimestoppers.org