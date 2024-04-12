洛市兩女過路被偷襲重傷 男嫌今日落網
民眾和游人愛去的威尼斯（Venice）海灘地區，在最近周末發生兩名女子在大街上被人從身後攻擊事件，傷勢嚴重。一名29歲男子12日被捕，警方指稱他與兩起攻擊事件有關，保釋金325萬元。
兩起攻擊事件4月6日星期六連續發生在威尼斯海灘和附近的運河地區。負責本案調查的洛杉磯警方表示，除了惡性攻擊外，嫌犯還涉嫌性侵。
警方表示，兩起攻擊時間均發生在6日上午和中午。首次攻擊時間在上午10時半左右，地點在威尼斯的Strongs Dr. 2700號街區。嫌犯從後面接近一名女子，並用鈍器猛擊其頭部，受害人當場昏迷不醒。大約一個小時後，嫌犯以同樣方式襲擊了另外一名在附近走路的婦女。警方表示，兩名受害者均受重傷，目前狀況不詳。
代表一名54歲受害者Klein建立GoFundMe頁面說，Klein被攻擊者打到下巴有八處骨折，她的後腦勺有撕裂傷，臉部和頸部多處挫傷，並失去了幾顆牙齒。受害人正在接受下巴手術，醫生說需要多次手術才可能基本復原。
洛杉磯市11區市議員Traci Park在12日的一項記者會上呼籲目擊者向警方提供線索，她同時猛烈抨擊洛杉磯的司法政策導致了洛杉磯越來越不安全。她提醒民眾，不要以為上周末兩位被打重傷的受害人於己無關。「這事可能發生在我們中的任何一個人身上，包括你的鄰居、同事、朋友、姊妹、你的妻子」，是所有人都應該認真對待洛杉磯公共安全問題的時候了。
洛市警局舉報電話：213-473-0447。匿名舉報800-222-8477，或lacrimestoppers.org
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