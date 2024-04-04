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保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策

編譯陳盈霖／即時報導
因跨性別相關家長通知政策，橙縣兩名學區教委日前在罷免投票上遭選民罷免。（KTLA 5）
因跨性別相關家長通知政策，橙縣兩名學區教委日前在罷免投票上遭選民罷免。（KTLA 5）

福斯電視台（FOX）報導，保守派橙縣聯合學區（Orange USD）第四區教委密納（Madison Klovstad Miner）和第七區教委萊德斯馬（Rick Ledesma），因跨性別相關家長通知等政策，日前在學區舉行的罷免投票中，被大多數居民投票罷免。

據悉，在教委會上投票禁止同性、雙性、跨性別和酷兒（LGBTQ+）驕傲旗幟，且暫停被認為「不適合年紀」的書籍後，橙縣居民對這個曾經保守的多數派教委會提出質疑。

此外根據洛杉磯時報，橙縣聯合學區罷免投票，在教委會多數成員於秋季批准的家長通知政策下進一步升溫，該政策要求教育工作者在學生要求「被認定為與其生理性別或出生證明，和其他官方紀錄列出的性別不同」的情況下通知家長。

該學區教委會成員去年也通過一項措施，在孩子被認定跨性別者時通知家長。學區稱考慮這項政策的主要原因，是保護家長和監護人參與並瞭解孩子的「基本權利」。

上述情況促成居民對兩位教委的罷免行動。學區兩名孩子家長，罷免行動聯合主席司馬拉丹（Darshan Smaaladan）表示，選民希望教委會能考慮他們最大利益，而非個人利益，「選民支持我們，確實驗證我們做為父母的感受。」

對此密納稱「替社區服務是我的榮幸」。在教委會服務超過25年的萊德斯馬也對社區表達感謝。

據悉，有關學生性別的家長通知政策已在加州少數地區通過，其中一些人面臨訴訟，且在教委會上引起爭議。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）也因類似政策，對奇諾谷聯合學區等機構進行調查。

學區 罷免 投票

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