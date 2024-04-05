南加華女電動自行車被偷 即時報警當日追回

華女被竊自行車幾小時後失而復得。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯地區盜竊案件頻發，華女 日前被盜一輛電動自行車，現場目擊者眼睜睜看著盜賊將車輛迅速搬走。案發後，當事人選擇第一時間報警，沒想到幾個小時後，警方竟將被竊車輛送回到家中。

洛縣亞凱迪亞 市（Arcadia）居民王女士，4月2日（周二）下午在杜瓦迪市（Duarte）的Best Buy商店購置電腦，具體地址 Mountain Ave 1470號。根據王女士的敘述，她當時將電動自行車停放在店門口，並用牢固的鐵索綁在柱子上。

為了挑選心儀的電腦，王女士在店內停留多時，下午5時多，店員突然告訴她，門口的自行車被小偷搬走了。根據王女士的轉述，這名店員通過透明玻璃目睹盜竊案件發生，小偷動作極為迅速，很快將自行車搬到自己駕駛的汽車上。店員抓拍到竊賊的交通工具，照片清楚顯示嫌疑車輛的牌照。

丟失這輛自行車讓王女士十分傷心，她說這是自己平日唯一的交通工具，每天上下班都需要騎車通勤，「去年在好市多購買，價值大概四五百元。」店員催促王女士趕緊報案，或許小偷沒有逃遠，警察有機會找回失竊車輛。

負責該地區的洛縣警察局天普站（Temple Station）警員很快到達，勘查案發現場，並調取相關監控錄像。王女士表示，當時對失竊車輛並不抱任何希望，畢竟在盜竊泛濫成災的大環境下，自行車被盜只是一起非常普通的案件。但讓她沒想到的是，案發兩個多小時後，王女士接到警察電話稱自行車已經找到，並且把車送到失主家中，「警察太神速了，我完全沒有料到，被盜的自行車這麼快失而復得。」

這起案件的發生，改變王女士以往看法，她曾聽說加州950元以下盜竊案件無法立案，即便當事人報案，執法人員大多不會受理，如今自己遭遇盜竊，警察認真負責，還能在這麼短時間內物歸原主。王女士認為，自己當時沒有猶豫，選擇立即報案，為警方爭取關鍵時間，這可能是案件破獲的主要原因之一。