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華男開Uber突遭持槍打劫 只因在危險地區下車

記者子為/洛杉磯即時報導
沈先生的報警記錄，洛杉磯縣警局康普頓分局將案件定性為劫車。（受訪者提供）
沈先生的報警記錄，洛杉磯縣警局康普頓分局將案件定性為劫車。（受訪者提供）

南加，越來越多的華人為了謀生或增加收入，選擇加入網約車司機的行列。然而，做一名網約車司機，除了要辛苦奔波，還得面臨許多潛在的危險。近日，華人Uber司機沈先生在即將收工時就遭遇了持槍搶劫，將他整輛車劫走，且打傷他。對此，沈先生提醒大家小心防範，在治安較差的區域不要輕易下車。

3月19日，Uber網約車司機沈先生照常工作了一天，最後一單客人是一名非裔女性，目的地是康普頓（Compton）。乘客約在凌點20分下車，沈先生本想稍微清潔車輛座椅後打道回府，可正當他在清潔後座時，兩名西裔男子持槍出現，命令他留下車鑰匙、手機和錢包。沈先生說，兩個人看上去是青少年模樣，因為是持槍作案，沈先生非常害怕，將身上裝有200多元現金的錢包、手機和車鑰匙全都給了劫匪。在被打劫的過程中，沈先生的腿和頭部受傷。

西裔劫匪在得手後立即駕車離開現場，被洗劫一空的沈先生只好向路人求助替他報警。沈先生表示，警察最終將案件定性為劫車（carjacking），目前尚未收到關於案件進展的通知。

沈先生表示，他做Uber網約車司機已有六年，這是他第一次遭遇犯罪。不過，因為發生在治安較差的康普頓，他並沒有感到特別意外，只希望其他司機和華人同胞在治安較亂地區活動時，吸取他的教訓並多加防範。他還指出，南加Uber司機們有一個微信群，大家會在群內分享一些不推薦前往的駕駛區域，包括康普頓、波莫那（Pomona）和洛杉磯國際機場（LAX）附近，這些地方治安較差，甚至有不良分子出沒或常發生槍擊案。為安全起見，建議司機繞道而行，或不要輕易下車。

沈先生在和劫匪對峙的過程中受傷，腿上和臉上都有傷痕。（受訪者提供）
沈先生在和劫匪對峙的過程中受傷，腿上和臉上都有傷痕。（受訪者提供）

網約車 華人 南加

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