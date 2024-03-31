華男開Uber突遭持槍打劫 只因在危險地區下車

沈先生的報警記錄，洛杉磯縣警局康普頓分局將案件定性為劫車。（受訪者提供）

在南加 ，越來越多的華人 為了謀生或增加收入，選擇加入網約車 司機的行列。然而，做一名網約車司機，除了要辛苦奔波，還得面臨許多潛在的危險。近日，華人Uber司機沈先生在即將收工時就遭遇了持槍搶劫，將他整輛車劫走，且打傷他。對此，沈先生提醒大家小心防範，在治安較差的區域不要輕易下車。

3月19日，Uber網約車司機沈先生照常工作了一天，最後一單客人是一名非裔女性，目的地是康普頓（Compton）。乘客約在凌點20分下車，沈先生本想稍微清潔車輛座椅後打道回府，可正當他在清潔後座時，兩名西裔男子持槍出現，命令他留下車鑰匙、手機和錢包。沈先生說，兩個人看上去是青少年模樣，因為是持槍作案，沈先生非常害怕，將身上裝有200多元現金的錢包、手機和車鑰匙全都給了劫匪。在被打劫的過程中，沈先生的腿和頭部受傷。

西裔劫匪在得手後立即駕車離開現場，被洗劫一空的沈先生只好向路人求助替他報警。沈先生表示，警察最終將案件定性為劫車（carjacking），目前尚未收到關於案件進展的通知。