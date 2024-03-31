洛縣健康調查：亞裔最易感到孤獨 超兩成想自殺

洛縣健康調查發現，美國出生亞裔成年人最容易感到孤獨和有自殺傾向。（Pexels)

洛杉磯 縣衛生部公布了2023年健康調查結果，發現非白人居民面臨各種不平等現象；其中，亞裔 最容易感到孤獨，有自殺傾向的成年人比例也最高。

該研究涉及洛杉磯縣的9372名成年人和7391名兒童，研究維度包括醫療保健、住房、投保情況，以及它們如何影響身心健康。

在健康疾病方面，調查結果發現，在過去27年裡，非裔 和拉丁裔居民的高血壓和糖尿病發生率幾乎翻了一番。洛杉磯縣營養和體育活動項目主任Dipa Shah-Patel指出，與亞洲人和白人相比，非裔和拉丁裔人口的糖尿病診斷率高得多。

在洛杉磯縣的住房方面，拉丁裔居民的住房負擔率最高，非裔美國人也略為落後。這兩個少數群體都報告了比亞裔和白人成年人更多的住房問題。該調查在糧食不安全方面也有類似的發現。

調查還發現，亞裔在某些慢性疾病（如氣喘、肥胖或糖尿病）上具有更好的健康結果，並且相對於洛杉磯縣的多數其他族裔群體而言，他們的社會經濟地位更高。但其在某些領域，亞裔仍落後，如美國出生的亞裔成年人的孤獨感和自殺念頭的盛行率更高。

超過五分之一的美國出生亞裔成年人(21.4%) 表示有嚴重的自殺想法，這是所有種族和族裔群體中報告比例最高的，曾嘗試自殺的亞裔美國人比例更是高達3.8%。此外，與其他族裔相比，美國出生的亞裔成年人 (36.6%) 的孤獨感也最高。只有56.3%的亞裔成年人表示，他們總是或經常獲得所需的社會和情感支持，而白人成年人和非裔成年人的這一比例分別為70.5% 和67.0%。

在身體健康方面，報告稱截至2023年，超過三分之一的亞裔 (35.4%) 曾被診斷出患有高膽固醇，較2018年比例 (25.6%) 顯著增加。儘管亞裔沒有保險的比例較低，但四分之一的亞裔成年人（24.6%）表示難以獲得所需的醫療護理，而白人成年人和非裔成年人的比例分別為 17.0% 和 19.6%。

洛杉磯縣公共衛生局局長Barbara Ferrer表示，這些差異是根深蒂固的系統性不公和政策造成的，這些不公平和政策長期以來使社區邊緣化，影響了人們獲得健康照護和資源的機會。